Кому предлагают до 150 тыс. гривен: 5 высокооплачиваемых вакансий февраля — Finance.ua

Кому предлагают до 150 тыс. гривен: 5 высокооплачиваемых вакансий февраля

Сегодня 19:02

Finance.ua как портал, следящий за рынком труда, узнал от rabota.ua о 5 высокооплачиваемых вакансиях для представителей разных профессий и отраслей.

Аналитик платежных систем (Visa, Mastercard) в monobank. Для работодателя важен: опыт работы с платежными системами Visa/Mastercard; опыт работы с большим объемом информации (анализ, систематизация, автоматизация); знание SQL (будут плюсом); дополнительным преимуществом станет опыт работы с другими платежными системами и умение их внедрить.

Будущий работник получит: конкурентную и стабильную заработную плату — 85 000-150 000 грн; возможность работать в комфортном офисе (Киев, Днепр) или удаленно из любого уголка Украины; возможность выбрать между несколькими вариантами графика работы (8-часовой рабочий день, пн-пт с гибким графиком работы; фриланс с почасовой оплатой; проектная работа); полный соцпакет (24 к. д. оплачиваемого отпуска (в год), оплачиваемые больничные и т.п.); возможность усовершенствовать и автоматизировать многие процессы по своему усмотрению; работа с крупными международными платежными системами (Visa/Mastercard); дружная и амбициозная команда профессионалов; лояльный руководитель.

Пластический хирург в «Леомед». Рассматриваются работники с высшим медицинским образованием; сертификатом по специальности «Хирургия»; опытом работы в данной сфере от 10-ти лет; которые могут выполнять все виды пластических операций (основной упор — ринопластика, лифтинг, блефаропластика, фейслифтинг); в которых имеется портфолио успешно проведенных пластических операций разной степени сложности.

Анонсируется: зарплата — 100 000 грн; гарантии высокой безопасности — использование проверенных методик выполнения операций, качественной анестезии, хорошо зарекомендовавших себя инструментов и материалов; удобное расположение клиники; официальное оформление; сохранение медицинского стажа; возможность обучения.

Руководитель отдела продаж (недвижимость). Работодатель выдвигает следующие требования к кандидатам: опыт продаж в сфере недвижимости от 5-ти лет; успешный опыт построения отдела продаж; умение принимать инициативу по продаже объектов строительства; находить креативные подходы в реализации строительных объектов; порядочность, коммуникабельность, умение быстро реагировать и принимать решения.

Предлагается зарплата в размере 100 000 грн.

Front-End Game Developer в Gamzix. Game Provider предлагает присоединиться к команде специалиста, сочетающего в себе: hard skills: JavaScript; object-oriented programming; AJAX; HTML; WebSocket; git; будет плюсом: PIXI , PIXI-Spine; английский — B2; Soft skills: многозадачность; организованность; креативность.

Что анонсирует компания: зарплату — 80 000-100 000 грн; возможность гибридного графика работы; работу в молодом, веселом неформальном коллективе; 7-часовой рабочий день; график: 10:00-18:00 (час перерыва); оплачиваемый отпуск 24 к. д., оплачиваемые больничные; комфортабельный офис рядом с метро; бесплатные курсы английского языка; выездные корпоративы, в частности, в других странах; корпоративное обучение; возможность использования новейших технологий; интересные тимбилдинги; кухня в офисе, кофе, чай, печенье, фрукты.

Маркетолог. Пожелания кандидатам: опыт работы в коммуникациях от 2-х лет; английский язык — не ниже В2/С1; умение анализировать рынок; понимание специфики работы; самостоятельность, грамотность, ответственность.

Условия работы: заработная плата на период испытательного срока — 35 000 грн, после — от 40 000 грн (по итогам собеседования); испытательный срок — 2 месяца; официальное трудоустройство; комфортный и современный офис рядом с метро; график работы: пн-пт, 9:00-18:00.

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