Кому нужно удостоверение для возвращения в Украину, и как его получить: инструкция — Finance.ua
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Кому нужно удостоверение для возвращения в Украину, и как его получить: инструкция

Личные финансы
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Кому нужно удостоверение для возвращения в Украину, и как его получить: инструкция
Кому нужно удостоверение для возвращения в Украину, и как его получить: инструкция
Потеря или кража паспорта за границей оборачивается для украинцев большей проблемой, если вскоре им нужно возвращаться домой. Для этого можно оформить удостоверение на возвращение в Украину.
В каких случаях выдается такой документ и куда обращаться украинцам в другой стране, рассказывает yavp.pl.

Как оформить «белый паспорт» украинцам в Польше

Если паспорт потеряли или украли в Польше, украинцам следует действовать по следующему плану:
  • прежде всего — обратиться в ближайший отдел полиции и получить справку или другой официальный документ о том, что там получили заявление об утере паспорта. Ждать, пока полиция найдет документ, не обязательно.
  • со справкой из полиции следует прийти в ближайшее консульское учреждение. Следует взять с собой все имеющиеся документы, подтверждающие гражданство Украины или удостоверяющие личность (например, «внутренний» паспорт). Подойдут и копии документов. Эти данные помогут консулу в подтверждении личности и ускорят процедуру.
  • после подтверждения принадлежности к гражданству Украины консул оформит удостоверение личности на возвращение в Украину. Его еще называют «белый паспорт» из-за цвета обложки.
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Удостоверение личности — это альтернатива паспорту, которое имеет срок действия до 30 дней. Этот документ дает право вернуться в Украину, но не путешествовать по другим странам.
Это удостоверение личности на возвращение в Украину можно оформить в консульских учреждениях вне очереди — в дни приема граждан.
Также «белый паспорт» могут выдать в других случаях:
  • в случае истечения срока действия существующего загранпаспорта;
  • повреждения действующего загранпаспорта;
  • если гражданин Украины никогда раньше не оформлял загранпаспорт (в том числе для новорожденных детей).

Кому и как можно оформить удостоверение дистанционно

Оформлять удостоверение на возвращение в Украину можно и дистанционно — для граждан Украины, оказавшихся в рф без документов. Это позволит им уехать через третьи страны, в частности Эстонию, Латвию, Литву, Грузию.
Органы Государственной миграционной службы Украины оформляют удостоверение в Украине.
Обратиться за подготовкой удостоверения могут: один из родителей или другой законный представитель лица младше 18 лет; супруги; совершеннолетние дети; родные братья/сестры.
Удостоверения могут оформить и на основании официального обращения Минреинтеграции (горячая линия 1548 г.). Срок действия такого удостоверения — 3 месяца.

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По материалам:
РБК-Україна
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