Кому нужно удостоверение для возвращения в Украину, и как его получить: инструкция — Finance.ua

Кому нужно удостоверение для возвращения в Украину, и как его получить: инструкция Сегодня 09:08 — Личные финансы

Кому нужно удостоверение для возвращения в Украину, и как его получить: инструкция

Потеря или кража паспорта за границей оборачивается для украинцев большей проблемой, если вскоре им нужно возвращаться домой. Для этого можно оформить удостоверение на возвращение в Украину.

В каких случаях выдается такой документ и куда обращаться украинцам в другой стране, рассказывает yavp.pl.

Как оформить «белый паспорт» украинцам в Польше

Если паспорт потеряли или украли в Польше, украинцам следует действовать по следующему плану:

прежде всего — обратиться в ближайший отдел полиции и получить справку или другой официальный документ о том, что там получили заявление об утере паспорта. Ждать, пока полиция найдет документ, не обязательно.

со справкой из полиции следует прийти в ближайшее консульское учреждение. Следует взять с собой все имеющиеся документы, подтверждающие гражданство Украины или удостоверяющие личность (например, «внутренний» паспорт). Подойдут и копии документов. Эти данные помогут консулу в подтверждении личности и ускорят процедуру.

после подтверждения принадлежности к гражданству Украины консул оформит удостоверение личности на возвращение в Украину. Его еще называют «белый паспорт» из-за цвета обложки.

Удостоверение личности — это альтернатива паспорту, которое имеет срок действия до 30 дней. Этот документ дает право вернуться в Украину, но не путешествовать по другим странам.

Это удостоверение личности на возвращение в Украину можно оформить в консульских учреждениях вне очереди — в дни приема граждан.

Также «белый паспорт» могут выдать в других случаях:

в случае истечения срока действия существующего загранпаспорта;

повреждения действующего загранпаспорта;

если гражданин Украины никогда раньше не оформлял загранпаспорт (в том числе для новорожденных детей).

Кому и как можно оформить удостоверение дистанционно

Оформлять удостоверение на возвращение в Украину можно и дистанционно — для граждан Украины, оказавшихся в рф без документов. Это позволит им уехать через третьи страны, в частности Эстонию, Латвию, Литву, Грузию.

Органы Государственной миграционной службы Украины оформляют удостоверение в Украине.

Обратиться за подготовкой удостоверения могут: один из родителей или другой законный представитель лица младше 18 лет; супруги; совершеннолетние дети; родные братья/сестры.

Удостоверения могут оформить и на основании официального обращения Минреинтеграции (горячая линия 1548 г.). Срок действия такого удостоверения — 3 месяца.

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