Кому могут запретить въезд в Украину и что делать в таких случаях — Finance.ua

Кому могут запретить въезд в Украину и что делать в таких случаях Сегодня 20:03

Кому могут запретить въезд в Украину и что делать в таких случаях

Часто о запрете въезда говорят, когда человек уезжает в другое государство. Но запретить въезд могут и в Украине. Правда, это касается преимущественно иностранцев. Ибо, согласно законам, граждан Украины домой не впустить не могут.

Кому могут запретить въезд в Украину и что делать в таких случаях, рассказала адвокат, старший юрист АО «Expatpro» Екатерина Затулко.

В каких случаях запрещают въезд в Украину

Запрет въезда — это ограничительная мера административного воздействия, которая может применяться в соответствии с законодательством Украины только к иностранцам и лицам без гражданства. Запрет въезда не применяется к гражданам Украины.

Запрет въезда может быть наложен органами Государственной пограничной службы Украины (ГПС), Государственной миграционной службы Украины (ГМС), Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины (СБУ).

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Запрет въезда применяется в следующих случаях:

в интересах обеспечения национальной безопасности Украины или охраны общественного порядка или борьбы с организованной преступностью;

в целях обеспечения здравоохранения, защиты прав и законных интересов граждан Украины и других лиц, проживающих в Украине;

если в ходатайстве о въезде в Украину такой человек подал о себе заведомо ложные сведения или поддельные документы;

если паспортный документ или виза подделаны, испорчены или не соответствуют установленному образцу или принадлежат другому лицу;

если человек нарушил в пункте пропуска через государственную границу Украины правила пересечения границы, таможенные правила, санитарные нормы или правила или не выполнил законные требования должностных и служебных лиц Государственной пограничной и/или таможенной службы;

если во время предыдущего пребывания на территории Украины иностранец или лицо без гражданства не выполнили решение суда или решения органов государственной власти, уполномоченных налагать административные взыскания, или лицо имеет другие не исполненные имущественные обязательства перед государством, физическими или юридическими лицами;

если человек с нарушением установленного законодательством Украины порядка совершил въезд на временно оккупированную территорию Украины или в район проведения антитеррористической операции или выезд из них или предпринял попытку попасть на эти территории вне контрольных пунктов въезда-выезда.

Эти условия применения запрета на въезд не касаются тех, кто просит о предоставлении убежища, дополнительной защиты или статуса беженца.

На какой срок могут запретить въезд в Украину

Запрет въезда может быть применен сроком на 1, 3, 5 и 10 лет в зависимости от того, на каком основании он налагается.

Частыми случаями наложения запрета на въезд Государственной пограничной службой является превышение иностранцем сроков пребывания в Украине и в дальнейшем неуплата штрафа за такое правонарушение. Такой запрет чаще всего снимается при уплате штрафа.

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Иностранцы, в отношении которых принято решение о запрете въезда, в случае попытки въезда в Украину в пункте пропуска через государственную границу Украины ознакомляются с решением о запрете въезда, получают отказ во въезде, не пересекают государственную границу Украины, и в кратчайшие сроки возвращаются в государство, из которого они прибыли, или в государство, выдавшее паспортный документ.

В паспорте проставляется отметка о запрете въезда в Украину на срок, указанный в решении о запрете въезда в Украину.

Запрет въезда и отказ во въезде: в чем разница

Не следует путать решение о запрете на въезд и решение об отказе во въезде. Это разные вещи.

Запрет во въезде — это мера административной ответственности, применяемая в течение определенного срока (1, 3, 5 или 10 лет) при наличии оснований, предусмотренных законодательством.

Отказ во въезде — это разовая административная мера, применяемая в случае:

невозможности иностранца подтвердить цель поездки;

невозможности иностранца подтвердить достаточность финансового обеспечения на весь срок пребывания в Украине;

попытки пересечения границы, если в отношении лица принято решение о запрете на въезд.

Если отказ во въезде не основан на запрете пересечения границы, человек может доработать свои документы, подтверждающие цель въезда и финансовое обеспечение. Например, дооформить приглашение на въезд или получить новую банковскую выписку или гарантийное письмо от принимающей стороны. И потом еще неограниченное количество раз попытаться пересечь границу на другом пункте пропуска и в другое время.

Решение о запрете въезда можно обжаловать в административном порядке в орган, который выше того, который принял решение, или в суд.

Срок административного обжалования — 30 дней с момента ознакомления с решением. Срок судебного обжалования — 6 месяцев с момента ознакомления с решением.

В течение всего периода обжалования решения человек не будет иметь права въезжать на территорию Украины.

Административная процедура обжалования скорее судебной — обычно жалобы рассматриваются в течение месяца. Судебное обжалование может занять как несколько месяцев, так и год, в зависимости от загруженности суда. Но судебное обжалование эффективнее административного, ведь суды чаще выносят решения в пользу человека.

Также следует помнить, что окончание срока или отмена запрета на въезд не означает нивелирования причин наложения такого ограничения. Поэтому нужно работать как над обжалованием оснований наложения запрета въезда, так и с обжалованием самого запрета въезда.

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