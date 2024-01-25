Кому из работников культуры и СМИ дали «бронь» от мобилизации — Finance.ua
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Кому из работников культуры и СМИ дали «бронь» от мобилизации

Личные финансы
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Бронирование от мобилизации предоставляется деятелям культуры, которые являются работниками стратегических предприятий. Это касается, в частности, ряда медийщиков.
Об этом сообщает и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев в интервью «Интерфакс-Украина».
«На сегодняшний день бронирование военнообязанных реализуется в тех предприятиях и заведениях, в частности культурной и информационной сферы, которые относятся к категории стратегических. В каждом учреждении культуры и информационной сферы, которая относится к стратегическому направлению, мы обеспечили бронирование 50% военнообязанных. Это, в частности, и Общественное телевидение, и „Укринформ“, и некоторые другие медиаорганизации и телеканалы», — сказал он.
Карандеев назвал непростым вопрос о бронировании деятелей культуры в широком смысле. По его мнению, работники культуры тоже вносят вклад в усиление обороноспособности Украины, устойчивость общества и усиление позиций нашей страны за рубежом.
«Каждый и каждая из нашей сферы вносит свой вклад в будущую победу. Кто-то едет на фронт, кто-то работает в прифронтовой зоне, занимается волонтерской деятельностью, много работает с нашими военными в госпиталях, кто-то выступает за границей, собирает средства для наших Вооруженных сил. Кто-то работает в заведениях культуры, где они работали до этого, и люди ходят, смотрят их представления, смотрят концерты, читают книги этих людей», — добавляет Карандеев.
Он подчеркнул, что специальное бронирование для деятелей культуры, не являющихся работниками предприятий, учреждений и организаций, отнесенных к стратегическому направлению, невозможно и не происходит.
По материалам:
РБК-Україна
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