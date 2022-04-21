Кому будет предоставлен приоритет при назначении помощи от ООН — Finance.ua
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Кому будет предоставлен приоритет при назначении помощи от ООН

Сегодня 11:00Личные финансы
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Пенсионеры со статусом ВПЛ и пенсией до 3000 грн будут приоритетной категорией при назначении дополнительной денежной поддержки от ООН.
Об этом сообщает Пенсионный курьер.
Об этом заявили в Минсоцполитике после подписания Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству с УВКБ ООН в Украине.
В целом, денежную помощь от ООН получат наименее защищенные граждане из категории внутренне перемещенных лиц.
Они будут получать дополнительно по 2220 грн. на каждого члена семьи в месяц в течение трех месяцев.
Помощь от государства в размере 2000 грн на взрослого и 3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью при этом сохраняется.
Дополнительно подавать заявку на получение пособия от ООН не нужно — она будет назначаться автоматически на основе сведений Единой информационной базы данных о ВПЛ.
Программа охватит более 200 тысяч внутренних переселенцев.

Справка Finance.ua:

  • Как вынужденным переселенцам получить статус безработного, если документы утеряны. Регистрация происходит по месту нахождения гражданина в любом центре занятости Украины. Внутренне перемещенное уволившееся лицо, не имеющее документов, подтверждающих факт увольнения, периоды трудовой деятельности и страхового стажа, получает статус безработного без требований, применяемых при обычной процедуре.
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По материалам: Finance.ua
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