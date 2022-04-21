Кому будет предоставлен приоритет при назначении помощи от ООН — Finance.ua

Кому будет предоставлен приоритет при назначении помощи от ООН

Сегодня 11:00 — Личные финансы

Пенсионеры со статусом ВПЛ и пенсией до 3000 грн будут приоритетной категорией при назначении дополнительной денежной поддержки от ООН.

Об этом сообщает Пенсионный курьер.

Об этом заявили в Минсоцполитике после подписания Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству с УВКБ ООН в Украине.

В целом, денежную помощь от ООН получат наименее защищенные граждане из категории внутренне перемещенных лиц.

Они будут получать дополнительно по 2220 грн. на каждого члена семьи в месяц в течение трех месяцев.

Помощь от государства в размере 2000 грн на взрослого и 3000 грн на ребенка или лицо с инвалидностью при этом сохраняется.

Дополнительно подавать заявку на получение пособия от ООН не нужно — она будет назначаться автоматически на основе сведений Единой информационной базы данных о ВПЛ.

Программа охватит более 200 тысяч внутренних переселенцев.

Справка Finance.ua:

Как вынужденным переселенцам получить статус безработного, если документы утеряны. Регистрация происходит по месту нахождения гражданина в любом центре занятости Украины. Внутренне перемещенное уволившееся лицо, не имеющее документов, подтверждающих факт увольнения, периоды трудовой деятельности и страхового стажа, получает статус безработного без требований, применяемых при обычной процедуре.

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