Компенсацию за услугу "муниципальная няня" отменили для большинства семей — Finance.ua
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Компенсацию за услугу "муниципальная няня" отменили для большинства семей

Личные финансы
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Кабинет министров определил, что 1 января 2023 компенсация за услугу «муниципальная няня» может предоставляться только при уходе за ребенком с инвалидностью или в случае, если один из родителей, опекунов является лицом с инвалидностью I или II группы.
Об этом сообщается в постановлении от 30 декабря 2022 г. № 1474.
Раньше деньги могли получать все семьи при занятости обоих родителей.
Согласно постановлению, в течение одного месяца постановлением родители, опекуны ребенка, получающие возмещение стоимости услуги по уходу за ребенком до трех лет «муниципальная няня», должны подтвердить свое право на такое возмещение.
Документы необходимо предоставить структурным подразделениям по вопросам социальной защиты.
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Кроме того, решением изменен размер компенсации, который составит 6700 гривен в месяц вместо двух прожиточных минимумов (по 2272 гривен) на детей с инвалидностью.

Справка Finance.ua:

  • услуга «муниципальная няня» была введена с 1 января 2019 года;
  • родителям детей до трех лет компенсировали расходы на няню в размере одного прожиточного минимума на ребенка.
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По материалам:
РБК-Україна
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