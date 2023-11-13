Компенсация стоимости билетов для украинцев, которые эвакуируются в страну: какая страна прекратит — Finance.ua
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Компенсация стоимости билетов для украинцев, которые эвакуируются в страну: какая страна прекратит

Личные финансы
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Японская правительственная программа поддержки проезда для людей, эвакуируемых из Украины в Японию с помощью коммерческих рейсов, закончится в ноябре.
Об этом сообщает NHK.
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Программа стартовала в апреле прошлого года. Правительство Японии один раз в неделю обеспечивало места на коммерческих рейсах из Польши для эвакуированных из Украины.
Соответственно, программой уже воспользовались более 270 человек.
Прекращение программы происходит из-за пересмотра японским правительством миграционного законодательства, будет задействована новая система.
Согласно новой системе, люди, выехавшие из районов конфликта, но не соответствующие критериям Японии относительно статуса беженца, получат гарантии, подобные тем, которые получают беженцы.
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«Система сосредоточена на помощи людям поселиться в Японии. Люди, признанные имеющими право на участие в этой системе, получат тот же статус резидента, что и те, кто признан беженцами», — говорится в сообщении.
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Кроме того, им будет разрешено получать уроки японского языка и поддержку в трудоустройстве. Также одним из факторов прекращения поддержки перелета является снижение спроса. Количество людей, пользующихся программой, в последнее время уменьшилось примерно до одного человека на рейс.
Агентство иммиграционной службы сосредоточится на помощи эвакуированным из Украины поселиться в Японии по новой системе.
По материалам:
Економічна Правда
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