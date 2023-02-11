Компания SAIC презентовала электрический седан (фото) — Finance.ua

Компания SAIC презентовала электрический седан (фото) Сегодня 23:22 — Фондовый рынок

Компания Feifan Auto (также известная под названием Rising Auto) начала принимать заказы на электрический седан F7, сообщает издание CarNewsChina.com.

Цены на новинку варьируются от 280 до 350 тысяч юаней. Полноценный рыночный дебют запланирован на март.

Feifan F7 исполнен в корпоративной стилистике бренда, однако в некоторых аспектах дизайн новинки явно пересекается с главным конкурентом от имени NIO ET7. Габариты: 5000 мм в длину, 1953 мм в ширину и 1494 мм в высоту. Колесная база — 3000 мм. Седан оснащен 32 датчиками, которые расположены по всему кузову, помогающими в работе автопилота.

В салоне размещены сразу три жидкокристаллических экрана, расположенных под одним стеклом. Работают они на новом чипе Qualcomm Snapdragon 8155. Операционная система собственной разработки Feifan.

Электромобиль основан на оригинальной платформе и имеет два варианта силовой установки. В первом случае на задней оси устанавливается один 340-сильный электродвигатель. С ним машина способна разгоняться до первой сотни всего за 5,7 с.

В более дорогих исполнениях к нему добавляется еще один двигатель на переднюю ось. Таким образом, суммарная мощность возрастает до 544 л.с., а разгон до первых 100 км/ч уменьшается на 2 с. Запас хода варьируется от 600 до 666 км на одной зарядке в зависимости от выполнения. Но главной особенностью модели стала быстросъемная батарея емкостью 90 кВтч, которую можно легко поменять на специальной станции.

Напомним, китайский бренд Feifan Auto является премиальным подразделением государственной корпорации SAIC, выпускающей исключительно электромобили. Пока модельная линейка состоит из двух кроссоверов.

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MMR По материалам:

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