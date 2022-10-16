Компания Rezvani представила военный внедорожник Rezvani Vengeance (фото) — Finance.ua

Компания Rezvani представила военный внедорожник Rezvani Vengeance (фото) 16.10.2022, 01:03 — Технологии&Авто

Компания Rezvani начала принимать заказы на новый агрессивный внедорожник, построенный на базе Cadillac Escalade. Новинку назвали Vengeance (Месть). Она адресована, прежде всего, службам безопасности африканских государств.

Узнать в новом Rezvani Vengeance внедорожник Cadillac Escalade непросто. Автомобиль получил совершенно новую переднюю часть с узкой радиаторной решеткой, полосками ходовых огней и светодиодных фар, мускулистый капот, рубленые линии кузова; 22-дюймовые колеса обуты в 35-дюймовые внедорожные шины. Площадь остекления существенно сократилась, что неизбежно должно привести к ограничению видимости и множеству слепых зон. Завершает вид панорамный люк на крыше и цельнометаллическая дверь багажного отделения с функцией бесконтактного открывания.

Желающие могут заказать дополнительный «армейский» пакет за 95 000 долларов, который подразумевает бронированный кузов и пуленепробиваемую дверь, усиленное днище с защитой от мин и гранат, шины Run Flat, усиленную подвеску и стальной передний бампер со встроенной лебедкой. Также сюда входят стробоскопы, система внутренней связи, распылители газа, дверные ручки с электрошокером, система дымовой завесы, система ночного видения, противогазы, а также пуленепробиваемые жилеты и каски.

В движение базовый внедорожник приводит 6,2-литровый V8 с наддувом мощностью 426 л. Альтернативу ему составляет 3,0-литровый турбодизельный рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 281 л.с. Доплатив 85 000 долларов, можно заказать версию с топовым 690-сильным V8.

Корни Escalade заметны только в салоне: руль с подогревом, изогнутый OLED-дисплей, состоящий из 7,2-дюймового информационного дисплея, расположенного слева от 14,2-дюймовой цифровой приборной панели и 16,9-дюймовой информационно-развлекательной системы. К услугам пассажиров трехрядный салон, кресла с электроприводом, трехрядный «климат» и аудиосистема AKG с 19 динамиками. Базовый автомобиль стоит 249 тысяч долларов.

Оснащение можно дополнить пакетом с Apple iPad, Apple TV и подсветкой потолка за 125 000 долларов, медиасистемой для задних пассажиров за 3 500 долларов.

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