Компания Rezvani представила военный внедорожник Rezvani Vengeance (фото) — Finance.ua

Компания Rezvani представила военный внедорожник Rezvani Vengeance (фото)
Компания Rezvani начала принимать заказы на новый агрессивный внедорожник, построенный на базе Cadillac Escalade. Новинку назвали Vengeance (Месть). Она адресована, прежде всего, службам безопасности африканских государств.
Узнать в новом Rezvani Vengeance внедорожник Cadillac Escalade непросто. Автомобиль получил совершенно новую переднюю часть с узкой радиаторной решеткой, полосками ходовых огней и светодиодных фар, мускулистый капот, рубленые линии кузова; 22-дюймовые колеса обуты в 35-дюймовые внедорожные шины. Площадь остекления существенно сократилась, что неизбежно должно привести к ограничению видимости и множеству слепых зон. Завершает вид панорамный люк на крыше и цельнометаллическая дверь багажного отделения с функцией бесконтактного открывания.
Желающие могут заказать дополнительный «армейский» пакет за 95 000 долларов, который подразумевает бронированный кузов и пуленепробиваемую дверь, усиленное днище с защитой от мин и гранат, шины Run Flat, усиленную подвеску и стальной передний бампер со встроенной лебедкой. Также сюда входят стробоскопы, система внутренней связи, распылители газа, дверные ручки с электрошокером, система дымовой завесы, система ночного видения, противогазы, а также пуленепробиваемые жилеты и каски.
В движение базовый внедорожник приводит 6,2-литровый V8 с наддувом мощностью 426 л. Альтернативу ему составляет 3,0-литровый турбодизельный рядный шестицилиндровый двигатель мощностью 281 л.с. Доплатив 85 000 долларов, можно заказать версию с топовым 690-сильным V8.
Корни Escalade заметны только в салоне: руль с подогревом, изогнутый OLED-дисплей, состоящий из 7,2-дюймового информационного дисплея, расположенного слева от 14,2-дюймовой цифровой приборной панели и 16,9-дюймовой информационно-развлекательной системы. К услугам пассажиров трехрядный салон, кресла с электроприводом, трехрядный «климат» и аудиосистема AKG с 19 динамиками. Базовый автомобиль стоит 249 тысяч долларов.
Оснащение можно дополнить пакетом с Apple iPad, Apple TV и подсветкой потолка за 125 000 долларов, медиасистемой для задних пассажиров за 3 500 долларов.
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