Компания Nord Stream 2 AG рассматривает возможность банкротства из-за санкций — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Компания Nord Stream 2 AG рассматривает возможность банкротства из-за санкций

Сегодня 14:20Фондовый рынок
102
Компания Nord Stream 2 AG рассматривает возможность банкротства из-за санкцийКомпания Nord Stream 2 AG рассматривает возможность банкротства из-за санкций
Компания Nord Stream 2 AG, построившая газопровод «Северный поток-2» из России в Германию, рассматривает представление заявления о неплатежеспособности.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Читайте также: Shell разрывает сотрудничество с Газпромом и выходит из России
Два источника сообщили, что Nord Stream 2 AG сотрудничает с финансовым советником по погашению некоторых своих обязательств и может официально начать процедуру банкротства в швейцарском суде уже на этой неделе.
Как отмечается, Nord Stream 2 AG не ответила на запросы Reuters о комментарии. В «Газпроме» от комментариев тоже отказались.
Издание также пишет, что зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG также расторгает контракты с работниками. Будут ли закрыты все организации, связанные с Nord Stream 2 AG, и как Газпром планирует продлить обслуживание газопровода — неизвестно.
Министр экономики Швейцарии Ги Пармелин заявил в понедельник в интервью швейцарской радиостанции RTS, что весь персонал Nord Stream, более 140 сотрудников, работавших на компанию в швейцарском городе Цуг, были уволены.
Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии и принадлежащая российскому государственному газовому гиганту «Газпром», в прошлом году завершила проект стоимостью 11 миллиардов долларов, призванный удвоить мощность перекачки газа из России в Германию.
По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.