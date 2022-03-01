Компания Nord Stream 2 AG рассматривает возможность банкротства из-за санкций — Finance.ua

Компания Nord Stream 2 AG рассматривает возможность банкротства из-за санкций

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Компания Nord Stream 2 AG рассматривает возможность банкротства из-за санкций

Компания Nord Stream 2 AG, построившая газопровод «Северный поток-2» из России в Германию, рассматривает представление заявления о неплатежеспособности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

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Два источника сообщили, что Nord Stream 2 AG сотрудничает с финансовым советником по погашению некоторых своих обязательств и может официально начать процедуру банкротства в швейцарском суде уже на этой неделе.

Как отмечается, Nord Stream 2 AG не ответила на запросы Reuters о комментарии. В «Газпроме» от комментариев тоже отказались.

Издание также пишет, что зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG также расторгает контракты с работниками. Будут ли закрыты все организации, связанные с Nord Stream 2 AG, и как Газпром планирует продлить обслуживание газопровода — неизвестно.

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелин заявил в понедельник в интервью швейцарской радиостанции RTS, что весь персонал Nord Stream, более 140 сотрудников, работавших на компанию в швейцарском городе Цуг, были уволены.

Nord Stream 2 AG, зарегистрированная в Швейцарии и принадлежащая российскому государственному газовому гиганту «Газпром», в прошлом году завершила проект стоимостью 11 миллиардов долларов, призванный удвоить мощность перекачки газа из России в Германию.

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