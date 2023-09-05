Компания Mini представила электрические Cooper и Countryman (фото) — Finance.ua

Компания Mini представила электрические Cooper и Countryman (фото) 05.09.2023, 01:47 — Технологии&Авто

Компания Mini представила электрические Cooper и Countryman (фото)

Британский автопроизводитель Mini представил два новых электромобиля — городской хэтчбек Cooper и кроссовер Countryman. Об этом сообщает пресс-служба Mini.

Mini Cooper

Новый электрический Cooper доступен в двух конфигурациях. Базовая версия машины оснащена электродвигателем мощностью 181 л.с. С его помощью машина сможет разгоняться с места до 100 км/ч в 7,3 секунды и проехать 305 км с полностью заряженным аккумулятором, емкость которого составляет 40,7 кВт/ч.

Более мощный вариант с электромотором на 215 л.с. разгоняется до сотни за 6,7 секунды, а аккумулятор увеличен до 54,2 кВт/ч. Запас хода составляет 402 км.

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Объем заднего багажника составляет 200 литров. Со сложенным задним рядом сидений это пространство увеличивается до 800 литров.

Mini пока не раскрывает цены на новый электрокар. Европейские продажи новинки стартуют весной 2024 года.

Интерьер новинки изменился. Внутри появился необычный круглый 9,44-дюймовый дисплей информационно развлекательной системы. От отдельной приборной панели решили избавиться.

Mini Countryman

Кроссовер также будет доступен в двух электрических модификациях. Новый Countryman имеет длину 4429 мм, что на 13 см больше, чем у предшественника. Кроме того, автомобиль стал на 6 см выше и немного шире.

Британский автопроизводитель отмечает, что новый Countryman — это самая крупная модель Mini. Объем багажника увеличился на 55 литров и составляет 460 литров. Со сложенным задним рядом сидений это пространство увеличивается до 1450 литров.

Фанатам марки предложат две электрические модификации новинки. В начальной версии Countryman E установлен электродвигатель мощностью 201 л.с. Этого достаточно, чтобы машина разгонялась с места до 100 км/ч за 8,6 секунды.

Countryman SE ALL4 оснастили парой электромоторов суммарной отдачей 308 л.с. Независимо от версии, на авто установлена ​​тяговая батарея емкостью 64,7 кВт/ч, которой достаточно для преодоления 462 км на одном заряде.

Интерьер кроссовера практически полностью повторяет новый Mini Cooper. Внутри появился круглый 9,44-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.

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