Компания Mini представила электрические Cooper и Countryman (фото) — Finance.ua

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Компания Mini представила электрические Cooper и Countryman (фото)

Технологии&Авто
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Компания Mini представила электрические Cooper и Countryman (фото)
Компания Mini представила электрические Cooper и Countryman (фото)
Британский автопроизводитель Mini представил два новых электромобиля — городской хэтчбек Cooper и кроссовер Countryman. Об этом сообщает пресс-служба Mini.

Mini Cooper

Новый электрический Cooper доступен в двух конфигурациях. Базовая версия машины оснащена электродвигателем мощностью 181 л.с. С его помощью машина сможет разгоняться с места до 100 км/ч в 7,3 секунды и проехать 305 км с полностью заряженным аккумулятором, емкость которого составляет 40,7 кВт/ч.
Компания Mini представила электрические Cooper и Countryman (фото)
Более мощный вариант с электромотором на 215 л.с. разгоняется до сотни за 6,7 секунды, а аккумулятор увеличен до 54,2 кВт/ч. Запас хода составляет 402 км.
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Объем заднего багажника составляет 200 литров. Со сложенным задним рядом сидений это пространство увеличивается до 800 литров.
Компания Mini представила электрические Cooper и Countryman (фото)
Mini пока не раскрывает цены на новый электрокар. Европейские продажи новинки стартуют весной 2024 года.
Интерьер новинки изменился. Внутри появился необычный круглый 9,44-дюймовый дисплей информационно развлекательной системы. От отдельной приборной панели решили избавиться.
Компания Mini представила электрические Cooper и Countryman (фото)

Mini Countryman

Кроссовер также будет доступен в двух электрических модификациях. Новый Countryman имеет длину 4429 мм, что на 13 см больше, чем у предшественника. Кроме того, автомобиль стал на 6 см выше и немного шире.
Компания Mini представила электрические Cooper и Countryman (фото)
Британский автопроизводитель отмечает, что новый Countryman — это самая крупная модель Mini. Объем багажника увеличился на 55 литров и составляет 460 литров. Со сложенным задним рядом сидений это пространство увеличивается до 1450 литров.
Компания Mini представила электрические Cooper и Countryman (фото)
Фанатам марки предложат две электрические модификации новинки. В начальной версии Countryman E установлен электродвигатель мощностью 201 л.с. Этого достаточно, чтобы машина разгонялась с места до 100 км/ч за 8,6 секунды.
Countryman SE ALL4 оснастили парой электромоторов суммарной отдачей 308 л.с. Независимо от версии, на авто установлена ​​тяговая батарея емкостью 64,7 кВт/ч, которой достаточно для преодоления 462 км на одном заряде.
Компания Mini представила электрические Cooper и Countryman (фото)
Интерьер кроссовера практически полностью повторяет новый Mini Cooper. Внутри появился круглый 9,44-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.
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По материалам:
Мінфін.com.ua
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