Компания Маска отказывается финансировать услуги Starlink в Украине — СМИ Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине.

Об этом говорится в письме SpaceX к Пентагону, которое цитирует CNN

Детали: Издание отмечает, что компания Маска заявила в письме, что «больше не может продолжать финансировать сервис Starlink, как это было раньше».

В письме также содержится просьба к Пентагону взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной системы Starlink, которая, по утверждению SpaceX, обойдется более чем в 120 млн дол. до конца года и может обходиться около 400 млн дол. в течение последующих 12 месяцев.

«Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени», — написал в письме Пентагону директор по государственным продажам SpaceX.

Среди документов SpaceX, посланных в Пентагон, как отмечает CNN, есть прямой запрос, сделанный Маску в июле главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, о предоставлении еще почти 8000 терминалов Starlink.

Издание напоминает, что на сегодняшний день Украине было передано около 20 000 единиц спутниковой связи Starlink, причем Маск написал в пятницу в Твиттере, что «операция обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов долларов до конца года».

Справка Finance.ua:

Правительство Польши передало Украине 150 комплектов станций Starlink. Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации.

Економічна Правда По материалам:

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