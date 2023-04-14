Компания из Китая покупает медь на оккупированных рф территориях Украины — Reuters Сегодня 16:33

Компания из Китая купила медные слитки на сумму не менее 7,4 миллиона долларов на заводе, который находится на временно оккупированной россией территории Украины. Предприятие находится под западными санкциями.

Агентство Reuters пишет , что Китай не вводил никаких ограничений на торговлю с россией, но США пригрозили внести в черный список нарушившие санкции компании и предостерегли Пекин от поставок в москву товаров, запрещенных экспортными правилами США.

Полученная информация подтверждает торговлю Китая с оккупированными россией регионами Украины с 24 февраля 2022 года.

Согласно данным, китайская фирма Quzhou Nova закупила не менее 3220 тонн медного сплава в слитках на общую сумму 7,4 миллиона долларов у Дебальцевского завода металлургического машиностроения с 8 октября 2022 по 24 марта 2023 года.

УНІАН По материалам:

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