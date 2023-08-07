Компания Baykar подписала крупнейший в истории экспортный контракт — Finance.ua

Компания Baykar подписала крупнейший в истории экспортный контракт Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Компания Baykar подписала крупнейший в истории экспортный контракт

Компания Baykar подписала соглашение об экспорте и сотрудничестве с Минобороны Саудовской Аравии. Сделка стала крупнейшим в истории Турции экспортным контрактом в оборонной и аэрокосмической отраслях.

Об этом говорится в сообщении компании Baykar в Твиттере

«Подписав с Саудовской Аравией крупнейшее экспортное соглашение в области обороны и аэрокосмической отрасли в истории нашей страны, мы также заключили Соглашение о локализации технологий для Bayraktar Akıncı из Sami Defense (дочерняя компания Фонда государственных инвестиций Саудовской Аравии. — Ред.)» — сообщили в компании.

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Отмечено, что соглашения подписали и турецкие компании Aselsan и Roketsan.

На церемонии подписания, как указывает TRT Haber, генеральный директор компании Baykar Халюк Байрактар ​​заявил о готовности компании делиться технологиями.

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«Мы делились и продолжаем делиться инновационными технологиями, включая Bayraktar Akıncı. Разработка такой высокотехнологичной платформы как Bayraktar Akıncı несомненно неоценима. Bayraktar Akıncı не является обычным оружием или летательным аппаратом. Это умный летающий робот, оснащенный десятками компьютеров, десятками тысяч строк кода и искусственным интеллектом… Мы координируем необходимые шаги по проекту с учреждениями Саудовской Аравии, регуляторами и местной промышленностью», — сказал гендиректор.

По его словам, подписанные контракты представляют собой не только бизнес-возможность для компании, но и реализацию интересов Турции в оборонной сфере.

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Укрінформ По материалам:

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