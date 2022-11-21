Компания Baykar испытала новый реактивный беспилотник с украинским двигателем — Finance.ua
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Компания Baykar испытала новый реактивный беспилотник с украинским двигателем

Технологии&Авто
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Компания Baykar испытала новый реактивный беспилотник с украинским двигателем
Компания Baykar испытала новый реактивный беспилотник с украинским двигателем
Турецкая компания Baykar провела испытание нового боевого беспилотника Bayraktar Kızılelma, имеющего двигатели украинского производства.
Об этом сообщает Anadolu.
О первых испытаниях сообщил технический директор и совладелец компании Сельчук Байрактар, обнародовав видео по испытаниям нового БПЛА. На видео Kızılelma совершает первую пробежку по взлетной полосе.
В компании говорят, что сделали еще один важный шаг в процессе разработки Bayraktar Kızılelma, который станет первым беспилотным военным самолетом Турции.
Bayraktar Kızılelma разрабатывается как сверхзвуковой беспилотник с турбореактивным двигателем, который может нести 1,5 тысячи кг полезной нагрузки (вооружение, устройства и т.п.). Его заявленная максимальная скорость — 900 км/ч, дальность полета — 930 км, а рабочая высота свыше 10 км. В воздухе он может работать пять часов.
В начале прошлой недели успешно прошли испытания беспилотника со страховочными тросами, а 20 ноября без тросов.
Ранее в компании сообщали, что беспилотник совершит свой первый пролет не ранее 2023 года. У него есть двигатели украинского производства АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ.
Разработчики говорят, что Kızılelma будет оснащен реактивным двигателем и сможет взлетать и приземляться на кораблях с короткими взлетно-посадочными полосами, в частности на еще строящийся флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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