Компания Баффета сообщила об убытке в $2,7 миллиарда — Finance.ua

Компания Баффета сообщила об убытке в $2,7 миллиарда Сегодня 03:34 — Фондовый рынок

Компания Баффета сообщила об убытке в $2,7 миллиарда

Инвесткомпания Berkshire Hathaway, возглавляемая миллиардером Уорреном Баффетом, отчиталась об убытках в размере $2,69 млрд.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на финансовую отчетность компании за третий квартал 2022 года.

В нем отмечается, что компании в портфеле Berkshire Hathaway по-прежнему сталкиваются со «значительными трудностями» из-за нарушенных цепочек поставок и других независимых от них событий, включая пандемию коронавируса и войну россии в Украине.

Berkshire также отметила, что подорожание топлива и аварии негативно отразились на соответствующих результатах двух самых известных предприятий в ее портфеле — американской железной дороги BNSF и автостраховой компании Geico.

Компания Баффета находится в «точке сгибания», в будущем ей придется сдерживать затраты, чтобы подготовиться к замедлению спроса и возможной рецессии, отметила в заметке аналитик CFRA Research Кэти Сейферт.

«Это был здоровый квартал, но нужно быть обеспокоенным траекторией компании на следующие 12 месяцев», — считает она.

Berkshire также отчиталась о росте операционной прибыли на 20%.

Компания извлекла пользу из роста спроса и цен на новые дома, промышленную продукцию и энергоносители, а также из кампании Федеральной резервной системы США по борьбе с инфляцией, пишет Reuters.

Berkshire также воспользовалась снижением на фондовых рынках, чтобы увеличить свою долю в американской нефтегазовой корпорации Occidental Petroleum до 20,9%.

Инвесткомпания также выкупила часть своих акций на сумму $1,05 млрд. На такую сумму Berkshire выкупила свои акции во втором квартале, отмечает агентство.

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