Компании уплатили 4,3 млрд грн «налога на Google» — Finance.ua

Компании уплатили 4,3 млрд грн «налога на Google» Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Изображение: Telegram Даниила Гетманцева

Международные компании перечислили в госбюджет «налога на Google» 4,3 млрд грн, который платят украинские пользователи платных услуг в Интернете.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он отметил, что это составляет 1,4% от общего сбора НДС за 2022 год.

По состоянию на 1 января 2023 года зарегистрированф 84 плательщика-резидента НДС.

Напомним, по словам старшего экономиста ЦЭС Юрия Гайдая, прошел год с тех пор, как в Украине заработал закон, обязывающий крупные технологические компании вроде Google, Amazon, Meta платить 20% налога на добавленную стоимость. За год закон принес в бюджет Украины более 4 млрд грн, что на 1 млрд больше, чем прогнозировали.

Закон о налоге на Google полностью вступил в силу с 1 января 2022 года.

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