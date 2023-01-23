Компании уплатили 4,3 млрд грн «налога на Google» — Finance.ua
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Компании уплатили 4,3 млрд грн «налога на Google»

Казна и Политика
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Изображение: Telegram Даниила Гетманцева
Изображение: Telegram Даниила Гетманцева
Международные компании перечислили в госбюджет «налога на Google» 4,3 млрд грн, который платят украинские пользователи платных услуг в Интернете.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Он отметил, что это составляет 1,4% от общего сбора НДС за 2022 год.
По состоянию на 1 января 2023 года зарегистрированф 84 плательщика-резидента НДС.
Напомним, по словам старшего экономиста ЦЭС Юрия Гайдая, прошел год с тех пор, как в Украине заработал закон, обязывающий крупные технологические компании вроде Google, Amazon, Meta платить 20% налога на добавленную стоимость. За год закон принес в бюджет Украины более 4 млрд грн, что на 1 млрд больше, чем прогнозировали.
Закон о налоге на Google полностью вступил в силу с 1 января 2022 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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