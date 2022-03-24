Компании, связанные с россией и беларусью, получили 198 миллиардов гривен годового дохода в Украине — Finance.ua
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Компании, связанные с россией и беларусью, получили 198 миллиардов гривен годового дохода в Украине

Сегодня 15:48Фондовый рынок
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Компании, связанные с агрессором, суммарно получили доход в 198 миллиардов гривен в 2020 году в Украине. Речь идет о компаниях, среди акционеров, учредителей и конечных владельцев которых фигурирует хотя бы один гражданин или резидент россии или беларуси.
Об этом сообщила команда платформы обширных данных Vkursi.
Это означает, что, по крайней мере, часть из этого дохода идет государству-агрессору и его пособнику.
Компании, связанные с россией и беларусью, получили 198 миллиардов гривен годового дохода в Украине
Там был создан реестр компаний, позволяющий проверить, связана ли компания с россией или беларусью. Также доступны 7 фильтров, по которым удобно анализировать: по стране, типу связи, доходу, прибыли, региону регистрации, статусу и виду экономической деятельности КВЭД.

Сколько бизнеса в Украине связано с агрессором

Около 31 тысячи россиян и белорусов являются собственниками, учредителями или акционерами бизнеса в Украине:
  • не менее 4 630 этих лиц — конечные бенефициарные владельцы из россии;
  • а 1589 — конечные бенефициарные владельцы из беларуси.
В общей сложности связь с россией или белорусью была обнаружена в 21 028 компаниях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Телеканал 24
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