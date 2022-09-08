Компании стали сокращать выпуск смартфонов — Finance.ua

Компании стали сокращать выпуск смартфонов 08.09.2022, 00:28 — Технологии&Авто

Компании стали сокращать выпуск смартфонов

Специалисты по TrendForce провели исследование, в рамках которого выяснили, что количество производимых смартфонов в мире сократилось.

Во II квартале было выпущено 292 млн единиц мобильных устройств, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Связано это даже с тем, что склады производителей смартфонов забиты нереализованной продукцией.

В свою очередь, к этому привели различные факторы, среди которых называется пандемия — она нарушила цепочки поставок.

Сообщается, что Samsung, например, произвела 61,8 млн смартфонов, что на 16,3% меньше показателей II квартала прошлого года. Oppo сократило производство смартфонов на 4,2%, Xiaomi — на 14,6%.

iTechua По материалам:

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