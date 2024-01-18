Компании рф покидают Кипр из-за санкций — Finance.ua
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Компании рф покидают Кипр из-за санкций

Мир
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Компании рф покидают Кипр из-за санкций
Компании рф покидают Кипр из-за санкций
Все больше российских компаний меняют кипрскую юрисдикцию из-за расширяющихся санкций. Фирмы переводятся в специальные административные районы рф с особым налоговым режимом или в соседние страны, такие как Казахстан.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Из Кипра, который долгое время был главной оффшорной «копилкой» денег российского бизнеса, ушли или планируют уйти минимум десять крупных российских компаний. Среди них — TCS Group (главная компания Тинькофф-банка), маркетплейс Ozon, ритейлер Fix Price и United Medical Group (холдинговая компания Европейского медицинского центра).
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Некоторые выбирают для перерегистрации Казахстан, ОАЭ и другие страны, которые не включены российскими властями в список «недружественных». Другие переезжают в специальный административный район (САР) россии в калининградской области, который и создан «для привлечения зарубежного бизнеса и инвестиций из иностранных юрисдикций».
Отмечается, что основная причина выхода компаний — постоянное расширение санкций против россии в ответ на ее вторжение в Украину. Санкции усложняют проведение транзакций между дочерними компаниями и материнскими холдингами. Дополнительно влияют и контрсанкции со стороны россии, ограничивающие, например, выплату дивидендов.
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Что касается Кипра, то еще весной 2023 года здесь начали расследование российского присутствия, открыв 29 дел против фирм и лиц, которые помогали российским бизнесменам обходить санкции. С декабря в расследовании помогают агенты ФБР США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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