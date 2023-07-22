Компании по всему миру ограничивают работников в использовании ChatGPT — Finance.ua

Компании по всему миру ограничивают работников в использовании ChatGPT 22.07.2023, 01:49 — Финтех и Карты

Компании по всему миру ограничивают работников в использовании ChatGPT

Некоторые крупные корпорации обеспокоены тем, что искусственный интеллект может стать причиной утечки данных. Уже 12 компаний запретили или наложили ограничения на применение ChatGPT в работе, пишет work.ua.

Сотрудники во всем мире используют ChatGPT OpenAI для написания кода, создания маркетинговых материалов или планов уроков, чтобы сэкономить время и повысить производительность. Но некоторые работодатели осторожно относятся к интеграции ИИ в работу.

Insider составил список компаний , запретивших или ограничивших использование искусственного интеллекта своими работниками:

В мае Apple запретила сотрудникам использовать ChatGPT, GitHub CoPilot и т. д. из-за опасений утечки данных.

из-за опасений утечки данных. Так же поступили в Spotify. Чтобы защитить авторские гонорары исполнителей, компания удалила «десятки тысяч» песен, созданных Boomy, музыкальным генератором ИИ.

Samsung объявила, что ограничивает сотрудников в использовании ChatGPT, потому что компания узнала, что некоторые из ее сотрудников загрузили конфиденциальный код в чат-бот.

В январе Amazon запретил предоставлять ChatGPT «любую конфиденциальную информацию» компании. Гигант розничной торговли разоблачил случаи, когда ChatGPT выдавал ответы, содержащие внутренние данные Amazon.

Телекоммуникационный гигант Verizon объявил, что ChatGPT недоступен из корпоративных систем, чтобы ограничить риск потери контроля над информацией о клиентах и ​​исходным кодом.

Американская транснациональная банковская и финансовая холдинговая компания Wells Fargo запретила использование ChatGPT во избежание проблем с конфиденциальностью информации о сторонних поставщиках программного обеспечения.

Deutsche Bank также наложили вето на работу с ChatGPT, чтобы предотвратить утечку конфиденциальных данных.

Инвестиционный банк JPMorgan Chase временно запретил сотрудникам использовать ChatGPT.

iHeartRadio не использует ChatGPT на всех устройствах своей компании.

Northrop Grumman, компания, занимающаяся вопросами обороны, сообщила, что не будет передавать собственные данные компании третьим сторонам, пока такие инструменты как ИИ не будут проверены и признаны безопасными для использования.

Bank of America запретил работникам использовать ChatGPT в бизнес-целях.

Goldman Sachs не применяет ChatGPT, чтобы избежать проблем соблюдения требований по использованию программного обеспечения сторонних разработчиков. Однако это не мешает инвестиционному банку разрабатывать собственные инструменты ИИ.

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