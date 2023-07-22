Компании по всему миру ограничивают работников в использовании ChatGPT — Finance.ua

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Компании по всему миру ограничивают работников в использовании ChatGPT

Финтех и Карты
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Компании по всему миру ограничивают работников в использовании ChatGPT
Компании по всему миру ограничивают работников в использовании ChatGPT
Некоторые крупные корпорации обеспокоены тем, что искусственный интеллект может стать причиной утечки данных. Уже 12 компаний запретили или наложили ограничения на применение ChatGPT в работе, пишет work.ua.
Сотрудники во всем мире используют ChatGPT OpenAI для написания кода, создания маркетинговых материалов или планов уроков, чтобы сэкономить время и повысить производительность. Но некоторые работодатели осторожно относятся к интеграции ИИ в работу.
Insider составил список компаний, запретивших или ограничивших использование искусственного интеллекта своими работниками:
  • В мае Apple запретила сотрудникам использовать ChatGPT, GitHub CoPilot и т. д. из-за опасений утечки данных.
  • Так же поступили в Spotify. Чтобы защитить авторские гонорары исполнителей, компания удалила «десятки тысяч» песен, созданных Boomy, музыкальным генератором ИИ.
  • Samsung объявила, что ограничивает сотрудников в использовании ChatGPT, потому что компания узнала, что некоторые из ее сотрудников загрузили конфиденциальный код в чат-бот.
  • В январе Amazon запретил предоставлять ChatGPT «любую конфиденциальную информацию» компании. Гигант розничной торговли разоблачил случаи, когда ChatGPT выдавал ответы, содержащие внутренние данные Amazon.
  • Телекоммуникационный гигант Verizon объявил, что ChatGPT недоступен из корпоративных систем, чтобы ограничить риск потери контроля над информацией о клиентах и ​​исходным кодом.
  • Американская транснациональная банковская и финансовая холдинговая компания Wells Fargo запретила использование ChatGPT во избежание проблем с конфиденциальностью информации о сторонних поставщиках программного обеспечения.
  • Deutsche Bank также наложили вето на работу с ChatGPT, чтобы предотвратить утечку конфиденциальных данных.
  • Инвестиционный банк JPMorgan Chase временно запретил сотрудникам использовать ChatGPT.
  • iHeartRadio не использует ChatGPT на всех устройствах своей компании.
  • Northrop Grumman, компания, занимающаяся вопросами обороны, сообщила, что не будет передавать собственные данные компании третьим сторонам, пока такие инструменты как ИИ не будут проверены и признаны безопасными для использования.
  • Bank of America запретил работникам использовать ChatGPT в бизнес-целях.
  • Goldman Sachs не применяет ChatGPT, чтобы избежать проблем соблюдения требований по использованию программного обеспечения сторонних разработчиков. Однако это не мешает инвестиционному банку разрабатывать собственные инструменты ИИ.

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По материалам:
Finance.ua
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