Компактные размеры и запас хода 400 км: раскрыты подробности доступного электрокара Tesla — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Компактные размеры и запас хода 400 км: раскрыты подробности доступного электрокара Tesla

Технологии&Авто
20
Компактные размеры и запас хода 400 км: раскрыты подробности доступного электрокара Tesla
Компактные размеры и запас хода 400 км: раскрыты подробности доступного электрокара Tesla
В линейке Tesla появится недорогая и компактная начальная модель. Эту информацию подтвердил Илон Маск на встрече с акционерами компании, причем заявил, что для нее создают отдельную платформу. Об этом пишет сайт InsideEVs.
По словам Илона Маска, новая архитектура позволит снизить себестоимость электрокара в два раза по сравнению с Tesla Model 3 или Model Y. Напомним, на данный момент самая доступная модель марки стоит 46 990 долларов.
Начальный электрокар Tesla будет заметно дешевле — около 25-30 тысяч долларов в базовой версии. По словам Илона Маска, он станет самой массовой моделью марки: этих авто будут выпускать больше, чем всех остальных Tesla вместе взятых.
Читайте также
Пока информации про бюджетный электромобиль Tesla немного, но ранее в интернет попал первый его рендер. Это будет небольшой хэтчбек С-класса, а его основным конкурентом станет Volkswagen ID.3. Его запас хода составит около 400 км.
Ранее стало известно, что разработкой новой модели занимается китайское подразделение Tesla. Именно Китай, а также Европа станут основными рынками для электрокара.
Однако в ближайшее время ждать новинку не стоит — она появится не ранее 2025 года, ведь сейчас в Tesla заняты запуском производства грузовика Semi и пикапа Cybertruck.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.