Компьютерная система Li L9 «обнаружила привидения» — Finance.ua
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Компьютерная система Li L9 «обнаружила привидения»

Фондовый рынок
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Владелец Li L9 поехал на своей машине на кладбище и записал видеоролик, в котором показано, как на экране мультимедийной системы показываются сразу несколько пешеходов и даже велосипедистов, хотя вокруг людей не было.
Компьютерная система ADAS Li L9 получила название AD-Max, используя несколько датчиков для реализации функций беспилотного вождения. В системе установлены два графических процессора Nvidia Orin-X, автомобиль оснащен шестью 8-мегапиксельными камерами и пятью 2-мегапиксельными камерами для обнаружения объектов.
Для фиксации людей и транспортных средств при плохом освещении Li L9 может полагаться на своего гибридного лидера Hesa. Другие датчики включают в себя один передний радар миллиметрового диапазона и двенадцать ультразвуковых датчиков, расположенных по периметру автомобиля.
Комментарий представителя Li Auto по этому инциденту звучит: «Ничего сверхъестественного. Это вызвано ограничением возможностей распознавания датчиков, представленных на рынке».
Это не первый случай, когда с ситуацией сталкиваются владельцы Li Auto. В начале этого года один пользователь рассказал, что на экране показывалось, что перед автомобилем и сзади него были люди, хотя на самом деле никого вокруг не было.
По материалам:
Portaltele
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