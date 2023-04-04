Компьютерная система Li L9 «обнаружила привидения» — Finance.ua

Компьютерная система Li L9 «обнаружила привидения» 04.04.2023, 02:14 — Фондовый рынок

Владелец Li L9 поехал на своей машине на кладбище и записал видеоролик , в котором показано, как на экране мультимедийной системы показываются сразу несколько пешеходов и даже велосипедистов, хотя вокруг людей не было.

Компьютерная система ADAS Li L9 получила название AD-Max, используя несколько датчиков для реализации функций беспилотного вождения. В системе установлены два графических процессора Nvidia Orin-X, автомобиль оснащен шестью 8-мегапиксельными камерами и пятью 2-мегапиксельными камерами для обнаружения объектов.

Для фиксации людей и транспортных средств при плохом освещении Li L9 может полагаться на своего гибридного лидера Hesa. Другие датчики включают в себя один передний радар миллиметрового диапазона и двенадцать ультразвуковых датчиков, расположенных по периметру автомобиля.

Комментарий представителя Li Auto по этому инциденту звучит: «Ничего сверхъестественного. Это вызвано ограничением возможностей распознавания датчиков, представленных на рынке».

Это не первый случай, когда с ситуацией сталкиваются владельцы Li Auto. В начале этого года один пользователь рассказал, что на экране показывалось, что перед автомобилем и сзади него были люди, хотя на самом деле никого вокруг не было.

Portaltele По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.