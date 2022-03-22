Комната или квартира: за сколько можно арендовать жилье в Чехии — Finance.ua
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Комната или квартира: за сколько можно арендовать жилье в Чехии

Сегодня 08:31Недвижимость
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Чехия стала одной из стран Европы, куда активно принимают беженцев из Украины после начала российского вторжения. Следовательно, для многих украинцев стал актуальным вопрос аренды жилья в этой стране.
Портал «Сегодня» узнал, где и за сколько можно арендовать квартиры в Чехии и какие еще есть варианты.

Прага

Столица Чехии, как и в любой другой стране, имеет достаточно высокие цены на жилье. Кое-где арендная плата достигает 70–80 тысяч крон в месяц (92–100 тысяч гривен). Однако для неприхотливых нанимателей есть и более дешевые предложения. Выгоднее всего снимать не целую квартиру, а только одну комнату или чердак и делить жилье с другими людьми. Такой вариант обойдется в 3–6 тысяч крон (4–8 тысяч гривен).
Комната или квартира: за сколько можно арендовать жилье в Чехии
Комната или квартира: за сколько можно арендовать жилье в Чехии
Цены на совсем простые однокомнатные квартиры стартуют от 7 тысяч крон в месяц. Можно найти и более комфортные для проживания дома, но их стоимость будет выше.

Злинский край

Самая восточная территория Чехии, граничащая с Польшей, также предлагает разнообразие цен на жилье. Самые дешевые предложения — по аренде отдельной комнаты и сожительству с другими квартирантами, цена стартует от 2,5 тысячи крон в месяц (от 3,2 тысячи гривен).
Комната или квартира: за сколько можно арендовать жилье в Чехии
Стоимость аренды однокомнатной квартиры ниже, чем в столице. Владельцы квартир просят от 5–6 тысяч крон в месяц (6,5–8 тысяч гривен).
Комната или квартира: за сколько можно арендовать жилье в Чехии

Морево-Силезский край

Самые выгодные варианты для украинцев, похоже, именно в северной Моравии близ границы с Польшей. Здесь можно арендовать квартиру с приличным ремонтом по цене от 2,5 тысячи крон в месяц (3,2 тысячи гривен). Однако с такими предложениями нужно быть внимательными, потому что в таких помещениях не всегда есть мебель.
Комната или квартира: за сколько можно арендовать жилье в Чехии
Комната или квартира: за сколько можно арендовать жилье в Чехии

Оломоуцкий край

Еще одна восточная территория Чехии изобилует предложениями аренды именно комнат от 2,5 тысячи крон в месяц (3,2 тысячи гривен). Отдельная квартира или даже домик обойдется от 5 тысяч крон в месяц (6,5 тысячи гривен).
Комната или квартира: за сколько можно арендовать жилье в Чехии
Комната или квартира: за сколько можно арендовать жилье в Чехии

Центральноческий край

Эта область расположена вокруг Праги, соответственно цены здесь несколько выше, зато инфраструктура позволяет быстро добраться до столицы. Стоимость аренды комнаты стартует от 5 тысяч крон в месяц (6,5 тысячи гривен). За ту же сумму можно найти и полноценную квартиру, а иногда даже с балконом.
Комната или квартира: за сколько можно арендовать жилье в Чехии
Комната или квартира: за сколько можно арендовать жилье в Чехии
По материалам: Сьогодні
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