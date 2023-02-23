Коммунальщики Херсона во время оккупации присвоили 8 млн грн — Finance.ua
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Коммунальщики Херсона во время оккупации присвоили 8 млн грн

Криминал
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Правоохранители разоблачили группу лиц одного из коммунальных предприятий Херсона, которые во время российской оккупации города присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах.
Об этом сообщает БЭБ.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили группу лиц одного из коммунальных предприятий Херсона, которые во время российской оккупации города присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах.
Должностные лица предприятия перечислили 13 млн грн на счет профсоюзной организации в качестве профсоюзных взносов. В дальнейшем 8 млн грн с банковского счета профсоюзной организации коммунального предприятия были перечислены на личные счета директора, главного бухгалтера и близких лиц организаторов схемы, не являющихся сотрудниками предприятия и членами профсоюзной организации предприятия.
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В дальнейшем указанные денежные средства были обналичены и использованы на собственные нужды, в частности на приобретение объектов недвижимости.
Во время обыска в Херсоне по месту жительства директора КП изъяты документы, которые могут указывать на причастность к коллаборационной деятельности фигурантов.
Проводятся мероприятия по установлению фактов причастности участников схемы к самопровозглашенной оккупационной администрации Херсона.
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По результатам обысков офисных помещений и мест проживания фигурантов дела изъята финансово-хозяйственная документация, печати, компьютерная техника и наличные деньги 160 000 грн в эквиваленте.
Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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