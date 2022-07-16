Коммерческой недвижимости под аренду стало больше: где снять выгоднее (инфографика) — Finance.ua

Коммерческой недвижимости под аренду стало больше: где снять выгоднее (инфографика) Сегодня 13:00 — Недвижимость

О том, как менялась динамика на рынке коммерческой аренды и в каких квадратных метрах больше всего нуждается бизнес, говорится в аналитике сервиса по поиску недвижимости.

Где больше всего предложений

В Киеве, Львове и Днепре до сих пор больше всего предложений для коммерческой аренды.

За последние шесть месяцев большой выбор среди коммерческой аренды постоянно предлагает Киевщина, Львовщина и Днепропетровщина. Эти регионы занимали лидирующие позиции до 24 февраля и имеют наибольшее количество квадратных метров для бизнеса.

Много свободных помещений в Киевской области: в июне на сервисе по поиску недвижимости можно было выбрать почти из 21 тысячи объявлений. Это, кстати, вдвое больше, чем в марте.

Также в десятку регионов с большим количеством предложений для коммерческой аренды вошли Одесская и Харьковская области. Среди западных областей самый широкий выбор в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

Самые популярные регионы

По состоянию на июнь Львовская и Одесская области стали самыми популярными среди арендаторов, аналогичная картина была в довоенном январе. Именно в этих регионах украинцы чаще всего откликались на одно объявление о свободной коммерческой площади. Также в тройку лидеров во июне вошла Житомирщина.

В марте предприниматели чаще всего искали квадратные метры для работы на Западе Украины. В этот период активно откликались на объявления в Закарпатской и Черновицкой областях. Также в тройку вошла Винницкая область, поскольку часть Киевской в то время была оккупирована.

Самый большой выбор

Предложений по аренде среди офисных помещений и магазинов/салонов на рынке больше всего. Количество объявлений об аренде офиса до войны и сейчас в 2 раза превышает количество помещений под магазин/салон.

Что выгоднее арендовать

Если сравнивать цены на самые популярные типы коммерческой недвижимости, то больше придется заплатить за аренду ресторана, кафе или бара — более 37 тысяч гривен на июнь.

При этом выгоднее всего сейчас арендовать офис, МАФ, магазин/салон или торговую точку на рынке. Среднемесячная стоимость этих типов недвижимости в июне была в диапазоне 6-7 тысяч гривен.

Так, по сравнению с довоенным периодом арендовать МАФ в июне стоило на 39% дешевле, чем в начале февраля, а среднемесячная плата за помещение под магазин или салон упала на 26%.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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