Комитет ВР рекомендует не допускать к руководству банками граждан рф — Finance.ua

Комитет ВР рекомендует не допускать к руководству банками граждан рф Сегодня 16:31 — Казна и Политика

Парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал Верховной Раде принять законопроект, не допускающий к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга (куда входят банки и другие финансовые учреждения) граждан рф или тех, кто поддерживает вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Речь идет о законопроекте № 8008 от 7 сентября 2022 года. Он направлен на защиту финансовой системы Украины от действий государства, которое ведет вооруженную агрессию против Украины, и адаптацию законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843.

Законопроект, как отметил Мельничук, предусматривает:

недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц — граждан государства, которое ведет вооруженную агрессию против Украины, и/или поддерживающих вооруженную агрессию против Украины,

отнесение клиентов, деятельность которых связана с государством, которое ведет вооруженную агрессию против Украины, к высокорисковым.

По данным главы комитета Даниила Гетманцева в Telegram, законопроектом предусматривается также:

расширить список клиентов, которым субъект первичного денежного мониторинга должен установить высокий риск деловых отношений с лицами, связанными с российской федерацией;

включить олигархов в список клиентов, которым СПФМ обязан установить высокий риск деловых отношений;

исключить подсанкционных лиц из списка клиентов, которым устанавливается неприемлемо высокий уровень риска, оставив для таких лиц высокий уровень риска;

расширить признаки пороговой операции признаком, при котором одним из участников операции является лицо российской федерации и другое.

Напомним, как отмечает регулятор НКЦБФР, субъекты первичного финансового мониторинга — это:

банки, страховщики (перестраховщики), страховые (перестраховые) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения;

платежные организации, участники или члены платежных систем;

профессиональные участники организованных товарных рынков;

профессиональные участники рынков капитала, кроме лиц, которые ведут деятельность по организации торговли финансовыми инструментами;

операторы почтовой связи, другие учреждения, которые предоставляют услуги по переводу средств (почтовому переводу) и проведение валютных операций;

филиалы или представительства иностранных субъектов хозяйственной деятельности, которые предоставляют финансовые услуги на территории Украины;

специально определенные субъекты первичного финансового мониторинга (кроме лиц, которые предоставляют услуги в рамках трудовых правоотношений);

поставщик услуг, связанных с обращением виртуальных активов;

другие юридические лица, которые по своему правовому статусу не являются финансовыми учреждениями, но предоставляют отдельные финансовые услуги.

УНН По материалам:

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