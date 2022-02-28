Комитет ВР просит банки не ограничивать граждан в использовании кредитными средствами — Finance.ua

«Учитывая чрезвычайно сложную гуманитарную ситуацию в государстве, Комитет обращается к банкам с просьбой рассмотреть возможность не ограничивать граждан пользоваться кредитными средствами в тех пределах, которые были установлены ранее, а также, по возможности, не отказывать в увеличении кредитного лимита», — говорится в официальном письме.
Как сообщалось, Государственная налоговая служба Украины на период действия форс-мажорных обстоятельств освободила налогоплательщиков от финансовой ответственности в связи с невозможностью своевременного исполнения налоговых обязанностей.