Комитет ВР одобрил ко второму чтению проект реформы антимонопольного законодательства — АМКУ — Finance.ua
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Комитет ВР одобрил ко второму чтению проект реформы антимонопольного законодательства — АМКУ

Казна и Политика
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Комитет ВР одобрил ко второму чтению проект реформы антимонопольного законодательства — АМКУ
Комитет ВР одобрил ко второму чтению проект реформы антимонопольного законодательства — АМКУ
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития большинством голосов рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом проект закона по усовершенствованию деятельности Антимонопольного комитета Украины с технико-юридической доработкой.
Об этом говорится на сайте АМКУ.
Глава АМКУ Ольга Пещанская подчеркнула, что принятие соответствующего законопроекта — это «только первый шаг в процессе реализации реформы, за которым должны происходить следующие прогрессивные изменения».
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Руководитель отдела по торговле и промышленности посольства США в Украине Шэрон Райан заявила, что успешная рыночная экономика требует равных возможностей для всех субъектов хозяйствования. «Как футбольный матч требует незаангажированного рефери со свистком, желтыми и красными карточками, так же рынку нужен тот, кто будет обеспечивать равные условия игры», — объяснила она.
Как отметил руководитель команды ЕС в Украине Штефан Сабау, важно обеспечить возможности для выполнения Антимонопольным комитетом и функций надзора за сферой госпомощи. По его словам, речь идет о несоответствии acquis ЕС предложенных в законопроекте поправок, касающихся государственной помощи. За исключением этих пунктов, представительство ЕС поддерживает законопроект № 5431, сказал он.

Справка Finacne.ua:

  • напомним, законопроект № 5431 прошел первое чтение два года назад, но вызвал большой ажиотаж и критику в бизнес-сообществе;
  • в частности, проект предусматривает увеличение институциональной независимости, улучшение инструментария, урегулирование порядка проверок АМКУ, предоставление права получения информации из реестров, а также конкретизации условий получения разрешения на концентрацию в соответствии с нормами ЕС;
  • кроме того, устанавливается субсидиарная ответственность, предоставление решениям комитета статуса исполнительного листа, а также повышение уровня зарплат сотрудников антимонопольного ведомства.
По материалам:
Finance.ua
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