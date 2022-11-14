Комитет Рады поддержал продление военного положения на три месяца — Finance.ua

Комитет Рады поддержал продление военного положения на три месяца Сегодня 10:46 — Казна и Политика

Комитет Рады поддержал продление военного положения на три месяца

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал проекты указов президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 19 февраля 2023 года.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

«Соответствующие постановления № 8189 и № 8190 рекомендованы к одобрению на пленарном заседании, которое состоится в ближайшие дни», — написал он.

Напомним, 8 ноября Владимир Зеленский предложил продлить мобилизацию в Украине. Это касается и военного положения. Соответствующие законопроекты зарегистрировали под регистрационными номерами 8189 и 8190.

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