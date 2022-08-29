Комитет Рады поддержал отмену нулевых акцизов на горючее — Finance.ua

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Комитет Рады поддержал отмену нулевых акцизов на горючее

Казна и Политика
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Комитет Рады поддержал отмену нулевых акцизов на горючее
Комитет Рады поддержал отмену нулевых акцизов на горючее
Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендует народным депутатам принять доработанный законопроект № 7668-д о возвращении акцизов на горючее.
Об этом сообщил замглавы комитета Ярослав Железняк.
Акциз на газ возвращается в размере 52 евро за 1000 литров, а не 100 евро, как предлагало правительство. В то же время акциз и НДС для альтернативных видов топлива, с добавлением биоэтанола, тоже приравнивается к 100 евро за 1000 литров (до войны он составлял 162 евро).
Акциз на импортный бензин и дизель предлагается на уровне 100 евро/1000 литров, что совпадает с правительственным вариантом.
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«Позицию драйверов снижения налогов — Экономического штаба и Офиса президента — против идеи повышения налогов почему-то так и не получили. Хотя мы обращались. Минэкономики законопроект поддержал, сказали, что будет минимальный негативный эффект», — написал Железняк в Telegram.
Теперь документ должен получить поддержку в сессионном зале и подпись президента.
Отметим, что сейчас импорт топлива для автомобилей не облагается акцизом. Решение о его отмене было принято весной на фоне нехватки топлива и взлетевших цен на все виды горючего.
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Кабмин инициировал отмену нулевого акциза на топливо в середине августа. В правительстве объяснили, что введение новой ставки в размере 100 евро за 1000 литров бензинов, сжиженного газа, бутана, изобутана и других нефтепродуктов поможет привлечь 2 млрд грн в бюджет.
Позже первый заместитель министра экономики Денис Кудин отметил, что возвращение акциза на горючее важно для наполнения дорожного фонда и ускорения восстановления поврежденной инфраструктуры. И оно не должно отразиться на ценах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УБР
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