Комитет Рады поддержал назначение Андрея Пышного на должность главы НБУ — Finance.ua

Комитет Рады поддержал назначение Андрея Пышного на должность главы НБУ Сегодня 10:06

Комитет Рады поддержал назначение Андрея Пышного на должность главы НБУ

Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать назначение экс-главы Ощадбанк а Андрея Пышного на должность главы Национального банка.

Об этом сообщили глава комитета Даниил Гетманцев, его заместитель Ярослав Железняк.

Решение поддержали 19 членов комитета, один нардеп воздержался. Железняк заметил, что Пышный участвовал в заседании.

В частности, Пышный отметил, что считает приоритетом начать новую программу сотрудничества с МВФ и поддерживает сохранение ставки на уровне 25%.

Накануне 6 октября главный кандидат на должность главы Нацбанка также был представлен на заседании фракции «Слуга Народа», сообщила пресс-секретарь Юлия Палийчук.

«Он принял участие в заседании фракции, в ходе которого представил свое видение работы в должности Главы НБУ по обеспечению курсовой и финансовой стабильности, сотрудничеству с международными финансовыми институтами, созданию необходимых условий для восстановления экономики», — отметила она.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада 6 октября поддержала увольнение Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины;

тогда же Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Андрея Пышного на должность главы Национального банка;



Напомним, Кирилл Шевченко 4 октября объявил, что уходит с должности. Такое решение он принял «по причинам, связанным со здоровьем, которые не может дальше игнорировать»;

также мы ранее писали, что 6 октября главе Нацбанка Кириллу Шевченко сообщили о подозрении за деятельность во время управления «Укргазбанком». Следователи выявили противоправную деятельность служащих государственного «Укргазбанка», которая привела к убыткам более чем в 206 миллионов гривен.



Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.