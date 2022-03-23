Комитет Рады поддержал гарантирование 100% банковских вкладов на время войны — Finance.ua

Комитет Рады поддержал гарантирование 100% банковских вкладов на время войны

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Комитет Рады поддержал гарантирование 100% банковских вкладов на время войны

Комитет по вопросам налоговой политики Верховной Рады рекомендовал депутатам одобрить закон о гарантировании полной суммы банковских вкладов физическим лицам во время действия военного положения.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Так, комитет рекомендовал одобрить закон № 5542-1, предусматривающий гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме (без ограничения по сумме вклада) на время действия военного положения в Украине.

После окончания войны сумма предельного размера возмещения средств по вкладам вырастет до 600 тысяч гривен. Максимальная сумма возмещения составляет 200 тысяч грн.

Этот законопроект находится на рассмотрении в ВРУ еще с прошлого года и предусматривает, среди прочего, присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов. Это был один из структурных маяков в Меморандуме с МВФ.

В последней версии, одобренной комитетом до войны, речь шла о постепенном повышении суммы гарантирования с 200 тысяч грн до 400 тысяч грн и впоследствии до 600 тысяч грн.

Справка Finance.ua:

Президент Владимир Зеленский поручил найти законодательную возможность гарантировать гражданам 100% вкладов в банках.



Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов физических лиц поддержали инициативу президента Владимира Зеленского по введению 100% гарантии государства на депозиты населения;

Верховная Рада на заседании 30 июня поддержала в первом чтении законопроект № 5542-1, которым предлагается к 2023 году увеличить сумму гарантирования вкладов физлиц до 600 тысяч грн, а также присоединить к системе гарантирования государственный Ощадбанк;



сумма гарантирования вкладов физических лиц и ФЛП составляет 200 тысяч грн. Ее планировали повысить до 400 тысяч гривен, однако закон не успели одобрить до начала войны.



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