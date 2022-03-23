Комитет Рады поддержал гарантирование 100% банковских вкладов на время войны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Комитет Рады поддержал гарантирование 100% банковских вкладов на время войны

Сегодня 12:51Валюта
121
Комитет Рады поддержал гарантирование 100% банковских вкладов на время войныКомитет Рады поддержал гарантирование 100% банковских вкладов на время войны
Комитет по вопросам налоговой политики Верховной Рады рекомендовал депутатам одобрить закон о гарантировании полной суммы банковских вкладов физическим лицам во время действия военного положения.
Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.
Так, комитет рекомендовал одобрить закон № 5542-1, предусматривающий гарантирование вкладов физических лиц в полном объеме (без ограничения по сумме вклада) на время действия военного положения в Украине.
После окончания войны сумма предельного размера возмещения средств по вкладам вырастет до 600 тысяч гривен. Максимальная сумма возмещения составляет 200 тысяч грн.
Этот законопроект находится на рассмотрении в ВРУ еще с прошлого года и предусматривает, среди прочего, присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов. Это был один из структурных маяков в Меморандуме с МВФ.
В последней версии, одобренной комитетом до войны, речь шла о постепенном повышении суммы гарантирования с 200 тысяч грн до 400 тысяч грн и впоследствии до 600 тысяч грн.

Справка Finance.ua:

  • Президент Владимир Зеленский поручил найти законодательную возможность гарантировать гражданам 100% вкладов в банках.
  • Национальный банк и Фонд гарантирования вкладов физических лиц поддержали инициативу президента Владимира Зеленского по введению 100% гарантии государства на депозиты населения;
  • Верховная Рада на заседании 30 июня поддержала в первом чтении законопроект № 5542-1, которым предлагается к 2023 году увеличить сумму гарантирования вкладов физлиц до 600 тысяч грн, а также присоединить к системе гарантирования государственный Ощадбанк;
  • сумма гарантирования вкладов физических лиц и ФЛП составляет 200 тысяч грн. Ее планировали повысить до 400 тысяч гривен, однако закон не успели одобрить до начала войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.