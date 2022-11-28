Комитет Рады одобрил отмену налоговых льгот для игорного бизнеса — Finance.ua

Комитет Рады одобрил отмену налоговых льгот для игорного бизнеса Сегодня 13:10

Комитет Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики рекомендовал парламенту одобрить во втором чтении изменения в Налоговый кодекс относительно запрета пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения 2%.

Об этом сообщает глава комитета Даниил Гетманцев в Telegram

«Надеемся, что совсем скоро исчезнет возможность для организаторов азартных игр уплачивать единый налог по ставке 2%», — написал он.

Кроме того, автор законопроекта № 8079 народный депутат Ярослав Железняк отметил, что закон в финальной редакции вступает в силу сразу после подписания и опубликования.

«Весь игорный бизнес сразу должен будет перейти на полную ставку налогообложения», — добавил он.

Напомним, в Верховной раде зарегистрирован законопроект об особом режиме налогообложения отдельных плательщиков третьей группы единого налога. Налоговыми агентами смогут стать банки, что освободит ФЛП от учета и отчетности.

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