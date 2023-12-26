Комитет по монетарной политике НБУ ожидает снижения учетной ставки в 2024 году — Finance.ua
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Комитет по монетарной политике НБУ ожидает снижения учетной ставки в 2024 году

Кредит&Депозит
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Комитет по монетарной политике НБУ ожидает снижения учетной ставки в 2024 году
Комитет по монетарной политике НБУ ожидает снижения учетной ставки в 2024 году
Большинство членов Комитета по монетарной политике Национального банка видят пространство для дополнительного снижения учетной ставки в следующем году.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по результатам дискуссии членов Комитета по монетарной политике.
«Большинство участников дискуссии видят пространство для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году. По их мнению, если макроэкономическая ситуация будет развиваться близко к базовому сценарию и реализацию ключевых негативных рисков удастся обойти, НБУ сможет продолжить цикл смягчения процентной политики. Важной предпосылкой этого, в частности, является восстановление ритмичности поступления внешней помощи», — говорится в сообщении.
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Этот вопрос должен решиться, ведь ключевые партнеры декларируют постоянную позицию по поддержке Украины. В то же время, члены КМП согласились, что в условиях войны НБУ должен действовать осторожно, чтобы не поднять макрофинансовую стабильность. Для поддержания курсовой устойчивости и умеренной инфляции необходимо и дальше обеспечивать сравнительно высокую привлекательность гривневых инструментов для сбережений. Учитывая это, пространство для дальнейшего снижения учетной ставки незначительно. Несколько участников дискуссии отметили, что это максимум 1−2 процентных пункта в течение 2024 года.
По мнению же нескольких других членов КМП, целесообразнее будет сохранение учетной ставки неизменной в течение следующего года. Банковские ставки покрывают ожидаемый уровень инфляции, но без существенного задела. Об этом свидетельствует замедление темпов прироста срочных депозитов населения в октябре, а также рост уровня их долларизации на фоне предосторожностей, связанных с переходом к управляемой гибкости обменного курса.
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Кроме того, НБУ должен учитывать адаптивный характер инфляционных ожиданий домохозяйств. Текущее улучшение их ожиданий связано прежде всего с благоприятной курсовой динамикой, стремительным замедлением инфляции и удешевлением части продуктов питания под влиянием временных факторов.
В то же время прогноз НБУ на 2024 год предусматривает умеренное ускорение инфляции, а следовательно, не исключено и определенное ухудшение инфляционных ожиданий.
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Члены КМП считают, что неопределенность с международным финансированием может провоцировать дополнительные напряжения в информационном поле и ухудшение настроений. В таких условиях усиливается риск снижения реальной доходности гривневых инструментов, что может привести к переориентации вкладчиков на сбережения в валюте. Это усилит давление на международные резервы и курс гривны. Учитывая это, в следующем году НБУ целесообразно приостановить цикл снижения учетной ставки для поддержания должной привлекательности гривневых инструментов для сбережений.
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По материалам:
Фінансовий клуб
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