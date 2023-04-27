Комитет Европарламента одобрил продление еще на год отмены пошлин для Украины — Finance.ua

Комитет Европарламента одобрил продление еще на год отмены пошлин для Украины Сегодня 15:32

Комитет Европарламента одобрил продление еще на год отмены пошлин для Украины

Комитет по международной торговле Европейского парламента согласовал продление еще на год отмены действия ввозных пошлин ЕС на украинский экспорт с целью поддержки украинской экономики.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба Европарламента.

Члены Комитета по международной торговле одобрили предложение продолжить приостановку ввозных пошлин, антидемпинговых пошлин и защитных мер по украинскому экспорту в ЕС еще на один год на фоне агрессивной войны россии, которая ограничивает возможности Украины торговать с остальным миром.

Приостановка тарифов касается фруктов и овощей, на которые распространена система входных цен, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, подлежащих тарифному квотированию.

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Украинские промышленные товары не облагаются пошлинами с 1 января 2023 года в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, поэтому они не включены в новое предложение.

По данным Еврокомиссии, ЕС — крупнейший торговый партнер Украины. На Евросоюз приходилось 39,5% украинской торговли в 2021 году.

Украина является 15-м крупнейшим торговым партнером ЕС, на нее приходится около 1,2% общего объема торговли ЕС.

Ожидается, что постоянные представители стран-членов Европейского Союза проведут голосование по продлению беспошлинного ввоза товаров из Украины в пятницу.

Економічна Правда По материалам:

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