Комитет Европарламента одобрил продление еще на год отмены пошлин для Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Комитет Европарламента одобрил продление еще на год отмены пошлин для Украины

42
Комитет Европарламента одобрил продление еще на год отмены пошлин для Украины
Комитет Европарламента одобрил продление еще на год отмены пошлин для Украины
Комитет по международной торговле Европейского парламента согласовал продление еще на год отмены действия ввозных пошлин ЕС на украинский экспорт с целью поддержки украинской экономики.
Об этом сообщила в четверг пресс-служба Европарламента.
Члены Комитета по международной торговле одобрили предложение продолжить приостановку ввозных пошлин, антидемпинговых пошлин и защитных мер по украинскому экспорту в ЕС еще на один год на фоне агрессивной войны россии, которая ограничивает возможности Украины торговать с остальным миром.
Приостановка тарифов касается фруктов и овощей, на которые распространена система входных цен, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, подлежащих тарифному квотированию.
Читайте также
Украинские промышленные товары не облагаются пошлинами с 1 января 2023 года в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, поэтому они не включены в новое предложение.
По данным Еврокомиссии, ЕС — крупнейший торговый партнер Украины. На Евросоюз приходилось 39,5% украинской торговли в 2021 году.
Украина является 15-м крупнейшим торговым партнером ЕС, на нее приходится около 1,2% общего объема торговли ЕС.
Ожидается, что постоянные представители стран-членов Европейского Союза проведут голосование по продлению беспошлинного ввоза товаров из Украины в пятницу.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.