Колумбия готова снабжать Европу энергоресурсами — Finance.ua

Колумбия готова снабжать Европу энергоресурсами

Сегодня 11:46 — Энергетика

Колумбия готова снабжать Европу энергоресурсами

Президент Колумбии Иван Дуке Маркес заявил о готовности страны сыграть главную роль в обеспечении энергоресурсов Европы. Он убежден, что ему удастся помочь ЕС отказаться от российской энергии.

Об этом в среду, 13 апреля, он сказал в интервью CNN

Дуке перечислил три сферы, где Колумбия готова была увеличить добычу: традиционную добычу нефти и газа, возобновляемые источники энергии, такие как чистый водород и уголь.

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«Сегодня Колумбия может немедленно увеличить объемы угля. У нас есть одни из самых больших ресурсов в мире, и мы не используем их для производства электроэнергии», — сказал Дуке.

В частности, отмечается, что Колумбия увеличит поставки угля в Германию.

Также Дуке поддержал позицию Джо Байдена по поводу зверств россиян в Украине.

«Происходящее в Украине — это геноцид. И это должно прекратиться. Это безумие», — добавил президент Колумбии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ввести нефтяное эмбарго для россии. Также он отметил, что Европа должна продемонстрировать четкую готовность к отказу от всех российских энергоносителей.

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