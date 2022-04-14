Колумбия готова снабжать Европу энергоресурсами — Finance.ua

«Сегодня Колумбия может немедленно увеличить объемы угля. У нас есть одни из самых больших ресурсов в мире, и мы не используем их для производства электроэнергии», — сказал Дуке.
В частности, отмечается, что Колумбия увеличит поставки угля в Германию.
Также Дуке поддержал позицию Джо Байдена по поводу зверств россиян в Украине.
«Происходящее в Украине — это геноцид. И это должно прекратиться. Это безумие», — добавил президент Колумбии.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз ввести нефтяное эмбарго для россии. Также он отметил, что Европа должна продемонстрировать четкую готовность к отказу от всех российских энергоносителей.