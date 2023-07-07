Количество вакансий продолжает расти: где и кому больше всего предлагают работу (инфографика) — Finance.ua
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Количество вакансий продолжает расти: где и кому больше всего предлагают работу (инфографика)

Личные финансы
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Количество вакансий продолжает расти: где и кому больше всего предлагают работу (инфографика)
Количество вакансий продолжает расти: где и кому больше всего предлагают работу (инфографика)
Количество вакансий на сайтах по поиску работы продолжает расти. Однако количество предложений работы все еще несколько меньше показателей июня 2021 года.
Об этом сообщает Опендатабот.

Вакансии

Наибольший прирост вакансий на сайте Work.ua в июне к маю произошел в следующих категориях:
  • «Образование, наука» (+13%) — в частности, вакансий учителей начальных классов увеличилось на 44%;
  • «Строительство, архитектура» (+11%) — например, количество предложения для прорабов выросло на 23%;
  • «Логистика, склад, ВЭД» — вакансий вообще увеличилось на 9%, наиболее заметный рост — в объявлениях операторов почтового отделения (+21%).
После незначительного роста в мае, в июне новых и обновленных резюме стало меньше на 4%. В июне была размещена 351 тысяча актуальных резюме.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Второй месяц подряд заметно растет количество предложений для пенсионеров и людей с инвалидностью (+7%) и специалистов без опыта — +5%.

Зарплаты

Среди линейных работников самые большие зарплаты месяц подряд сохраняются у медиабайеров — 55 тысяч грн.
В топ высокооплачиваемых специалистов также вошли водители-международники — средняя зарплата 40 тысяч грн, и врачи-эндодонтисты — 35 тысяч грн.

Гендерное распределение

В июне на сайте увеличивалось только количество резюме женщин: + 3%. Женщины все еще чаще ищут работу: 130 тысяч активных резюме против 96,6 активных резюме мужчин.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Опыт кандидатов

Наибольшая доля кандидатов в поиске — люди без опыта работы (36%). Важно, что соискателей с опытом 5+ лет лишь немного меньше — 33%.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот
Напомним, по данным Work.ua, среднерыночный уровень зарплат в Украине рос постепенно — держался на уровне 15 000 грн до конца прошлого года, и с I квартала 2023-го цифра увеличилась до 16 000 грн, сейчас составляет 16 500 грн. Это на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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По материалам:
Finance.ua
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