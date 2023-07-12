Количество рабочих мест в криптоиндустрии сократилось на 10% — Finance.ua

Количество рабочих мест в криптоиндустрии сократилось на 10% Сегодня 20:23 — Личные финансы

Количество рабочих мест в криптоиндустрии сократилось на 10%

За год занятость в криптовалютном секторе сократилась на 10% - с 210 000 до 190 000 сотрудников.

Об этом пишет «Минфин» со ссылкой на отчет K33 Research.

Согласно документу, индустрия насчитывает около 10 000 компаний, общая стоимость которых составляет примерно $180 млрд. Приблизительно 60% всех сотрудников работают в компаниях, занимающихся трейдингом и инвестициями.

Около 30% занятых в сфере цифровых активов проживают в США. На Азию и Австралию суммарно приходится 35% рабочей силы, а на Индию — 20%.

В Европе сосредоточено 24% криптоработников. Великобритания лидирует в регионе по количеству созданных рабочих мест — 13 тысяч.

«Общая тенденция такова, что многие компании избавились от многих людей», — заявил исполнительный директор K33 Андерс Хелсет.

По его словам, в конце 2022 года компании сократили много сотрудников, а сейчас индустрия «держится на плаву благодаря значительным суммам финансирования».

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