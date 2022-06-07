Количество предприятий, остановивших деятельность, сократилось до 14%, общий уровень загруженности мощностей на 40% ниже довоенного — Finance.ua

Количество предприятий, остановивших деятельность, сократилось до 14%, общий уровень загруженности мощностей на 40% ниже довоенного
Количество предприятий, полностью остановивших свою деятельность во второй половине мая, сократилось до 14% против 17% в апреле, однако общий уровень загруженности мощностей остается на 40% ниже довоенного.
Об этом говорится в ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка (НБУ).
Согласно ему, восстановление сдерживают утрата рынков сбыта, усиление ценового давления и нарушенная логистика.