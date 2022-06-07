Количество предприятий, остановивших деятельность, сократилось до 14%, общий уровень загруженности мощностей на 40% ниже довоенного — Finance.ua
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Количество предприятий, остановивших деятельность, сократилось до 14%, общий уровень загруженности мощностей на 40% ниже довоенного

Сегодня 10:16Личные финансы
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Количество предприятий, остановивших деятельность, сократилось до 14%, общий уровень загруженности мощностей на 40% ниже довоенногоКоличество предприятий, остановивших деятельность, сократилось до 14%, общий уровень загруженности мощностей на 40% ниже довоенного
Количество предприятий, полностью остановивших свою деятельность во второй половине мая, сократилось до 14% против 17% в апреле, однако общий уровень загруженности мощностей остается на 40% ниже довоенного.
Об этом говорится в ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка (НБУ).
Согласно ему, восстановление сдерживают утрата рынков сбыта, усиление ценового давления и нарушенная логистика.
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В то же время в мае количество предприятий, не имеющих проблем с нехваткой ресурсов, возросло до 36%, а у 40% опрошенных хватит ресурсов более чем на месяц.
Согласно опросам НБУ, также стабилизировалась доля предприятий, существенно сокративших (более 30%) работников, и тех, кто не изменил их количество.
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Средневзвешенный уровень занятости улучшился, что может объясняться сезонностью, но остается на 25% ниже, чем до войны (на 40% в начале марта).
Рост количества вакансий существенно уступает приросту резюме, даже для специалистов ІТ, отмечает регулятор.
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По разным опросам, падение зарплат в частном секторе в среднем составляет от 25% до 50% по сравнению с довоенным временем.
Нацбанк отметил, что наибольшее падение зарплат наблюдается в добывающей промышленности и строительстве.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Інтерфакс-Україна
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