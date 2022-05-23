Количество пожертвований в криптовалюте в поддержку Украины стало рекордным, – Минцифры — Finance.ua

Количество пожертвований в криптовалюте в поддержку Украины стало рекордным, – Минцифры

Сегодня 12:39 — Финтех и Карты

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что количество криптодонатов в поддержку Украины уже стало рекордным.

За счет криптофонда Aid For Ukraine приобрели еще 13 автомобилей для ВСУ, четыре из них — бронированные. В ближайшее время их доставят для выполнения задач спецназовцами и военными Госспецсвязи.

«В зоне боевых действий у автомобилей важная функция. Они помогают усилить мобильность военных, совершать маневры в тылу врага и вывозить раненых бойцов. Всего за время войны за счет криптофонда мы закупили более 100 автомобилей», — пишет Федоров.

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Также за пожертвования криптосообщества Aid For Ukraine оплатил 110 дронов для благотворительной инициативы «Глаза Армии», квадроциклы, противогазы с фильтрами для защиты от химического, биологического и радиоактивного воздействия, оптические и тепловизионные девайсы, бронежилеты и другое.

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