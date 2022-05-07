Количество полностью остановившихся предприятий снизилось вдвое по сравнению с началом войны, — НБУ

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Количество полностью остановившихся предприятий снизилось вдвое по сравнению с началом войны, — НБУ

Количество предприятий, полностью остановивших деятельность, в конце апреля сократилось почти вдвое по сравнению с началом военных действий (с 32% до 17%). Впрочем, 60% предприятий работает ниже довоенного уровня загруженности, почти 23% — более чем вдвое.

Об этом свидетельствует Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (апрель 2022 года).

Как отметили в НБУ, в марте боевыми действиями были охвачены 10 областей и Киев, которые ранее вместе формировали более 55% ВВП. В апреле их количество уменьшилось до шести, ранее формировавших около 20% ВВП.

«Падение экономической активности наблюдалось и в сравнительно спокойных областях из-за разрывов цепей поставки и производства, неопределенности и увеличения рисков, оттока рабочей силы и дополнительных затрат. Однако даже в таких условиях бизнес постепенно адаптируется», — говорится в сообщении.

В конце апреля наибольшее количество предприятий работало в с/х, возобновляли работу транспорт и перерабатывающая промышленность. Самая сложная ситуация в строительстве и добывающей промышленности значительно ниже довоенного уровня остается загруженность торговли. В первую очередь улучшилась загруженность деоккупированных территорий, но в регионах с активными боевыми действиями/оккупированных регионах ситуация сложная, отметили в НБУ.

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Улучшение оценок запаса прочности коррелирует с ослаблением влияния ведения боевых действий. Почти треть предприятий пока не испытывает проблем с нехваткой ресурсов, 48% опрошенных — хватит ресурсов более чем на месяц. По комментариям предприятий, кроме нарушенной логистики и потери рынков сбыта работу ограничивают комендантский час, заблокированные порты, ухудшение платежной дисциплины, оккупированные или разрушенные мощности, закрытые реестры, отметили в НБУ.

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