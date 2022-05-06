Количество перемещенных в более безопасные области предприятий возросло до 500, из них 300 приступили к работе — Гетманцев — Finance.ua
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Количество перемещенных в более безопасные области предприятий возросло до 500, из них 300 приступили к работе — Гетманцев

Сегодня 19:33Фондовый рынок
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Количество перемещенных в более безопасные области предприятий по правительственной программе релокации бизнеса возросло до 500, из них 300 приступили к работе, еще 122 переданы на транспортировку, сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данимл Гетманцев.
«Уже полтысячи предприятий перемещены в безопасные локации, 300 из них продолжили работу», — написал он в Телеграм.
Четыре предприятия переместились из Донецкой и Луганской областей в Днепропетровскую, сообщил в Телеграм глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Среди них — Краматорский завод спецкрепежа, который уже заработал после переезда.
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«Уже работает Краматорский завод специального крепления. В мае приступят к работе швейное производство из Лисичанска, сеть кофеен из Северодонецка и Краматорска и Краматорский завод по производству промышленных машин. Еще семь компаний разместили в нашей области свои склады», — написал Резниченко.
Он также отметил, что в апреле в Днепропетровскую область переехали четыре высших учебных заведения и четыре колледжа из Донецкой и Луганской областей, они обучают студентов дистанционно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Інтерфакс-Україна
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