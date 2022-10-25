Количество операций снятия наличных уменьшилось на треть с начала года (исследование) — Finance.ua
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Количество операций снятия наличных уменьшилось на треть с начала года (исследование)

Кредит&Депозит
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Количество операций снятия наличных уменьшилось на треть с начала года (исследование)
Количество операций снятия наличных уменьшилось на треть с начала года (исследование)
Общее количество трансакций по карточкам за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года уменьшилось на 7,3%, а денежные объемы увеличились на 14,0%.
Об этом свидетельствуют данные UPC.
«За девять месяцев 2022 года отмечается незначительное уменьшение активности держателей карт, а объемы уже начали увеличиваться. Сейчас держатели карт больше тратят на товары и услуги, чем год назад и меньше снимают наличные деньги в АТМ», — говорят в компании.
Как показывают данные исследования, количество операций снятия наличных в банкомате уменьшилось (-32,0%) и составляет две трансакции в месяц. Объемы АТМ-трансакций уменьшились на 5,2%, а средняя сумма чека увеличилась на 39% и равнялась 2 821 грн.
Инфографика: UPC
Инфографика: UPC
В то время как общее количество покупок картой в POS-терминалах уменьшилось на 6,0% и составляло в среднем 9 трансакций на одну активную карту. Держатели карт потратили на 26,3% больше. Средняя сумма чека за год увеличилась на 34% и равна 480 грн.
Количество оплат в интернете уменьшилось на 2,0%, а их объемы увеличились на 19,9%. Средняя сумма чека составляла 1 435 грн, что на 22,3% больше, чем в прошлом году.
Структура оплат в интернете почти не изменилась: держатели карт оплачивали коммунальные услуги, пополняли мобильные телефоны и платили за видеоигры. Значительно меньше тратили на услуги курьеров, заказ готовой еды, магазины косметики, авиа и ж/д билеты.
Инфографика: UPC
Инфографика: UPC
Сервис переводов и дальше показывает рост. За девять месяцев 2022 количество таких переводов увеличилось на 33,3%, а по денежным объемам произошел рост таких переводов на 66,0%. Заметим, что средняя сумма сделки равнялась 2 380 грн.
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По материалам:
Finance.ua
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