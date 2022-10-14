Количество криптобанкоматов в Европе обновило максимум — Finance.ua

Количество криптобанкоматов в Европе обновило максимум Сегодня 02:28 — Финтех и Карты

Количество криптобанкоматов в Европе обновило максимум

Количество криптобанкоматов в Европе достигло рекордного уровня.

На это указывают данные ресурса CoinATMradar, отслеживающего установку таких машин по всему миру.

По состоянию на момент написания обзора, в Европе установлено около 1459 криптобанкоматов. Для сравнения, в 2017 году европейцам было доступно около 350 таких машин.

Рост банкоматов в Европе составляет 5% с начала года и 10% по сравнению с предыдущим годом. В то же время в прошлом году количество банкоматов составило примерно 1324.

Рост количества криптобанкоматов зафиксирован, несмотря на то, что 10 октября 2022 года Комитет Европарламента поддержал законопроект MiCA. На фоне принятия документа участники местного криптосообщества столкнутся с усилением регуляторных норм.

cryptomisto По материалам:

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