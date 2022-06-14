Количество инвесторов в военные ОВГЗ среди граждан и бизнеса за неделю возросло на 6 тысяч — Finance.ua

Количество инвесторов в военные ОВГЗ среди граждан и бизнеса за неделю возросло на 6 тысяч

Сегодня 14:13 — Фондовый рынок

Количество вкладчиков среди граждан и бизнеса за прошлую неделю увеличилось на 6 тыс. — до 89 тыс., тогда как неделей ранее рост составил 7 тыс., сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в понедельник.

Центробанк отметил, что на 13 июня 2022 года объем вложений украинских граждан и бизнеса в военные облигации достиг 8,8 млрд грн (прирост за неделю около 3 млн грн против 700 млн грн неделей ранее), $65 млн ($1,9 млн против $5 ,7 млн) и EUR27,2 млн (EUR500 тыс против EUR100 тыс).

В то же время объем вложений нерезидентов за прошлую неделю увеличился на 21,7 млн грн — до 349,2 млн грн против 49,2 млн неделей ранее.

Всего Министерство финансов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину провело 45 аукционов по продаже военных облигаций и привлекло в госбюджет почти 79,7 млрд грн, около $214,8 млн и EUR228,8 млн.

В то же время, Нацбанк за это время купил военных облигаций на 190 млрд грн.

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