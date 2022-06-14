Количество инвесторов в военные ОВГЗ среди граждан и бизнеса за неделю возросло на 6 тысяч — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Количество инвесторов в военные ОВГЗ среди граждан и бизнеса за неделю возросло на 6 тысяч

Сегодня 14:13Фондовый рынок
0
Количество вкладчиков среди граждан и бизнеса за прошлую неделю увеличилось на 6 тыс. — до 89 тыс., тогда как неделей ранее рост составил 7 тыс., сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в понедельник.
Центробанк отметил, что на 13 июня 2022 года объем вложений украинских граждан и бизнеса в военные облигации достиг 8,8 млрд грн (прирост за неделю около 3 млн грн против 700 млн грн неделей ранее), $65 млн ($1,9 млн против $5 ,7 млн) и EUR27,2 млн (EUR500 тыс против EUR100 тыс).
В то же время объем вложений нерезидентов за прошлую неделю увеличился на 21,7 млн грн — до 349,2 млн грн против 49,2 млн неделей ранее.
Всего Министерство финансов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину провело 45 аукционов по продаже военных облигаций и привлекло в госбюджет почти 79,7 млрд грн, около $214,8 млн и EUR228,8 млн.
В то же время, Нацбанк за это время купил военных облигаций на 190 млрд грн.

Как приобрести военные облигации Украины

По материалам: Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.