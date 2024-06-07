Количество блокировок налоговых накладных увеличилось — ЕБА — Finance.ua
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Количество блокировок налоговых накладных увеличилось — ЕБА

Казна и Политика
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Количество блокировок налоговых накладных увеличилось — ЕБА
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось — ЕБА
Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации сообщает об увеличении числа случаев блокирования налоговых накладных, что может свидетельствовать о попытках оказывать давление на бизнес.
В Европейской бизнес ассоциации констатируют увеличение случаев блокировок налоговых накладных, которое может быть связано с попытками давления на бизнес. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.
«Ассоциация наблюдает увеличение сообщений от членских компаний о случаях блокирования налоговых накладных, которые могут быть связаны с попытками давления на бизнес. И, к сожалению, пока мы не видим результативных действий по борьбе с коррупционными проявлениями или злоупотреблением полномочиями», — отметила Деревянко.
По ее словам, ЕБА инициировала предложение провести аудит системы блокировок налоговых накладных, однако в Ассоциации убеждены, что это должен делать независимый антикоррупционный институт.
«Нам кажется несправедливым, что давление налоговой службы или правоохранительных органов больше всего ощущает на себе добродетельный бизнес, ведущий прозрачную деятельность. В то время как компании в тени остаются преимущественно без внимания упомянутых органов. Ассоциация убеждена, что подобных методов давления не должно быть, особенно сейчас, когда компании обременены многочисленными проблемами военного времени», — добавила Деревянко.
По материалам:
УНН
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