Количество блокировок налоговых накладных увеличилось — ЕБА Сегодня 15:35 — Казна и Политика

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось — ЕБА

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации сообщает об увеличении числа случаев блокирования налоговых накладных, что может свидетельствовать о попытках оказывать давление на бизнес.

В Европейской бизнес ассоциации констатируют увеличение случаев блокировок налоговых накладных, которое может быть связано с попытками давления на бизнес. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

«Ассоциация наблюдает увеличение сообщений от членских компаний о случаях блокирования налоговых накладных, которые могут быть связаны с попытками давления на бизнес. И, к сожалению, пока мы не видим результативных действий по борьбе с коррупционными проявлениями или злоупотреблением полномочиями», — отметила Деревянко.

По ее словам, ЕБА инициировала предложение провести аудит системы блокировок налоговых накладных, однако в Ассоциации убеждены, что это должен делать независимый антикоррупционный институт.

«Нам кажется несправедливым, что давление налоговой службы или правоохранительных органов больше всего ощущает на себе добродетельный бизнес, ведущий прозрачную деятельность. В то время как компании в тени остаются преимущественно без внимания упомянутых органов. Ассоциация убеждена, что подобных методов давления не должно быть, особенно сейчас, когда компании обременены многочисленными проблемами военного времени», — добавила Деревянко.

УНН По материалам:

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