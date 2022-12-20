Кольцевая электричка в Киеве продолжает движение, но не по графику — Finance.ua

Кольцевая электричка в Киеве продолжает движение, но не по графику Сегодня 10:45

В Kyiv City Express заявили, что из-за ограниченного лимита мощности по Киевской области и периодического пропадания напряжения накопился ряд задержек на всем кольце.

Об этом сообщает Kyiv City Express в Telegram.

«Это означает, что кольцевая электричка продолжает движение, но не по графику. Приносим извинения», — говорится в сообщении.

Так, сообщается о следующих задержках:

7301 +7 мин

7303 +4 мин

7306 +1 ч 11 мин

7305 +40 мин

7405 +37 мин

7406 +25 мин

7408 + 41 мин

7308 + 39 мин

7310 +9 мин

7410 +20 мин

7407+1 ч. 11 мин

7307 +30 мин

7412 +32 мин

7312 +30 мин.

В результате российских обстрелов в Киеве продолжаются аварийные отключения электроэнергии, из-за ремонтов в столице предупредили о возможных перебоях с водоснабжением в течение двух часов.

Утром 20 декабря из-за резких перепадов напряжения не работала наземная часть красной ветки метро — от станции «Арсенальная» до станции «Лесная». В 9:12 пресс-служба метро сообщила, что движение поездов возобновили.

Укрінформ По материалам:

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