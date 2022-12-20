Кольцевая электричка в Киеве продолжает движение, но не по графику — Finance.ua

Кольцевая электричка в Киеве продолжает движение, но не по графику
В Kyiv City Express заявили, что из-за ограниченного лимита мощности по Киевской области и периодического пропадания напряжения накопился ряд задержек на всем кольце.
Об этом сообщает Kyiv City Express в Telegram.
«Это означает, что кольцевая электричка продолжает движение, но не по графику. Приносим извинения», — говорится в сообщении.
Так, сообщается о следующих задержках:
- 7301 +7 мин
- 7303 +4 мин
- 7306 +1 ч 11 мин
- 7305 +40 мин
- 7405 +37 мин
- 7406 +25 мин
- 7408 + 41 мин
- 7308 + 39 мин
- 7310 +9 мин
- 7410 +20 мин
- 7407+1 ч. 11 мин
- 7307 +30 мин
- 7412 +32 мин
- 7312 +30 мин.
В результате российских обстрелов в Киеве продолжаются аварийные отключения электроэнергии, из-за ремонтов в столице предупредили о возможных перебоях с водоснабжением в течение двух часов.
Утром 20 декабря из-за резких перепадов напряжения не работала наземная часть красной ветки метро — от станции «Арсенальная» до станции «Лесная». В 9:12 пресс-служба метро сообщила, что движение поездов возобновили.
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