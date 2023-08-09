Кого чаще всего ищут работодатели — ответ Госзанятости Сегодня 12:00 — Личные финансы

Кого чаще всего ищут работодатели — ответ Госзанятости, Фото: freepik.com

Чаще всего работодатели ищут представителей рабочих профессий и работников сферы торговли и услуг. Об этом говорится в ответе Государственной службы занятости по запросу УНН.

В профессиональном разрезе больше всего вакансий работодателями представлено для трудоустройства:

квалифицированных работников с инструментом — 22% вакансий (швея, электромонтер, слесарь, электрогазосварщик, пекарь);

работников по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин — 16% (водитель, тракторист, токарь, оператор заправочных станций, дорожный рабочий, машинист экскаватора, водитель погрузчика, фрезеровщик, оператор станков, крановщик);

работников сферы торговли и услуг — 15% (продавец, повар, охранник, официант, социальный рабочий, бармен, парикмахер, младшая медицинская сестра, полицейский).

В службе отметили, что одной из основных проблем обеспечения потребности работодателей в работниках и трудоустройства безработных является профессионально-квалификационный дисбаланс и отдельные отличия между спросом и предложением рабочей силы.

При этом уже сейчас по ряду профессий есть дефицит кадров, то есть количество вакансий в базе службы занятости существенно превышает численность зарегистрированных безработных.

В частности, речь идет о таких профессиях: врач общей практики, врач-терапевт, электромонтер и т. д.

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УНН По материалам:

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