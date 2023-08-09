Кого чаще всего ищут работодатели — ответ Госзанятости
Чаще всего работодатели ищут представителей рабочих профессий и работников сферы торговли и услуг. Об этом говорится в ответе Государственной службы занятости по запросу УНН.
В профессиональном разрезе больше всего вакансий работодателями представлено для трудоустройства:
- квалифицированных работников с инструментом — 22% вакансий (швея, электромонтер, слесарь, электрогазосварщик, пекарь);
- работников по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин — 16% (водитель, тракторист, токарь, оператор заправочных станций, дорожный рабочий, машинист экскаватора, водитель погрузчика, фрезеровщик, оператор станков, крановщик);
- работников сферы торговли и услуг — 15% (продавец, повар, охранник, официант, социальный рабочий, бармен, парикмахер, младшая медицинская сестра, полицейский).
В службе отметили, что одной из основных проблем обеспечения потребности работодателей в работниках и трудоустройства безработных является профессионально-квалификационный дисбаланс и отдельные отличия между спросом и предложением рабочей силы.
При этом уже сейчас по ряду профессий есть дефицит кадров, то есть количество вакансий в базе службы занятости существенно превышает численность зарегистрированных безработных.
В частности, речь идет о таких профессиях: врач общей практики, врач-терапевт, электромонтер
и т. д.
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