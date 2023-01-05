Кого будут искать работодатели в 2023 году — Finance.ua

Кого будут искать работодатели в 2023 году Сегодня 12:39 — Личные финансы

В Украине сейчас 239 тысяч безработных граждан, что является самым низким показателем с 2003 года. Такие данные приводит Служба занятости по состоянию на 1 декабря.

В Центре занятости сообщают тоже нелестную статистику: на одно рабочее место в некоторых областях может быть более 10 желающих. Следовательно, конкуренция на определенные вакансии просто сумасшедшая.

Эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина подчеркивает, что прогноз по безработице в Украине неутешительный и приводит статистику он НБУ, где в этом году процент безработицы по компаниям составил 28,9 против 9,8% в прошлом году. В последующие годы ожидается спад, однако не такими быстрыми темпами, как хотелось бы: до 27% в 2023 году и 18,2% в 2024 году.

Каким будет уровень безработицы в 2023 году

HR-специалистка Валентина Гаврюшенко рассказала, что восстановление экономики будет постепенно стимулировать рост спроса на рабочую силу, но рынок труда еще долго будет ощущать на себе последствия рецессии в экономике.

По прогнозам Нацбанка, уровень безработицы в Украине будет постепенно снижаться, но на фоне войны и падения экономики он еще долго будет оставаться высоким, в первом полугодии следующего года уровень безработицы в Украине вырастет до 35%, снижение до 18,2% прогнозируют в 2024 году.

«Молодежь и украинцы средних лет выехали за границу, и часть квалифицированных кадров не вернется на Родину, это тоже негативно влияет на экономику. Кадровый голод приведет к тому, что работодателям придется заманивать людей на работу высокими зарплатами. В частности, с высокой вероятностью такая ситуация возможна в строительстве и на производственных мощностях, значительно пострадавших из-за войны войны», — сказала Валентина Гаврюшенко, HR-специалистка, эксперт по рынку труда.

Пособие по безработице

Пока в Украине действует военное положение, украинцы не могут получать помощь дольше трех месяцев. Что касается размера суммы, то она выплачивается в зависимости от продолжительности периода безработицы:

первая половина срока продолжительности выплаты пособия по безработице — 100%,

в дальнейшем — 50%.

Максимальный размер выплат по безработице также изменился в связи с военным положением. Теперь это не 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц, а минимальная зарплата — 6 700 гривен. Минимальный размер составляет от 1 800 до 650 гривен, в зависимости от трудового стажа.

Заметьте! Статус безработного предоставляется теперь только при наличии страхового стажа в течение 12 месяцев подряд на момент потери работы.

Телеканал 24 По материалам:

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